Lesbo: una storia d’attesa | Puntata 1: L’arrivo

Un ragazzo afghano di vent’anni, la notte della Vigilia di Natale, viene trasportato dai trafficanti fino alla costa turca, dove sale con altri migranti su un gommone. Deve raggiungere una delle porte dell’Europa: l’isola di Lesbo. Una volta arrivato, dopo l’iter per la registrazione della sua persona, viene accompagnato al campo profughi di Moria. Qui non gli viene assegnato nessun posto per dormire, se la deve cavare da solo.

