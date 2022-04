“Voglio continuare a studiare”: podcast di Valerio Nicolosi

Tra le persone in fila alla frontiera tra Ucraina e Polonia c'è Paul: è di un piccolo paese a nord di Kiev, studia all'università di Lublino e ha vinto una borsa di studio per perfezionare il tedesco a Berlino. Questa è la sua storia.

La puntata precedente si è fermata su un bus, quello che dalla stazione di Leopoli porta alla frontiera verso la Polonia. L’ultimo treno che avrebbe portato via le persone dall’inferno della guerra era pieno, così decine di persone hanno scelto di non restare a Leopoli, di non attendere un altro giorno lì.

In fila al confine ci sono migliaia di persone. Ed è qui che incontro un ragazzo di venti anni, Paul, nato in un piccolo paese nel nordest dell’Ucraina, a ridosso dei confini russo e bielorusso. Studia all’università di Lublino, in Polonia. Vuole andare a Berlino per perfezionare il tedesco, una delle lingue che studia. Ha con sé i documenti universitari dell’università polacca e dell’Erasmus Plus: spera che bastino per farlo andar via dall’Ucraina.

