Verso Kiev, “ci aspetta nostro figlio”: podcast di Valerio Nicolosi

La storia di una coppia in viaggio verso la capitale ucraina, una città da settimane sotto assedio, per andare a prendere il loro bambino, nato da una maternità surrogata.

In questa guerra, come in tutte le guerre, sono i civili a pagare le scelte dei governi, dei dittatori, dei militari. Nei giorni scorsi è uscita la notizia dei 21 neonati nel bunker di una clinica. In queste settimane ho conosciuto diverse coppie che erano in Ucraina per attendere la nascita del proprio bambino da una maternità surrogata. Questa è la storia di una coppia che sta andando verso Kiev. Il loro figlio nascerà a momenti. Ho cambiato i loro nomi e alcuni dettagli, visto il tema molto delicato. Questa è la storia di Maria e di suo marito e la storia di un bambino non ancora nato che, sotto le bombe, sta già aspettando i suoi futuri genitori in un bunker.

ASCOLTA SU SPREAKER – ASCOLTA SU SPOTIFY

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.