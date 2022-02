Voci da Kiev sotto assedio: i podcast di Valerio Nicolosi

Nei podcast di Valerio Nicolosi da Kiev il racconto della guerra, dell’attacco della Russia, della resistenza dell’Ucraina. Valerio Nicolosi si muove tra un rifugio e il bunker in cui, con decine di persone, è costretto a scappare ogni volta che il suono delle sirene avverte la popolazione di Kiev di un allarme aereo. I podcast sono spesso interrotti, disturbati. Sullo sfondo si sentono i pianti dei tanti bambini che si sono rifugiati nello stesso luogo – che per motivi di sicurezza ovviamente non possiamo rivelare, con il nostro inviato. Un racconto in presa diretta di quanto sta accadendo a Kiev. Un racconto a volte quasi personale.

PODCAST 4 | “Nessuno stia vicino alle finestre”: il racconto di Valerio Nicolosi

I primi minuti della registrazione audio sono continuamente interrotti per la corsa verso il bunker. Dalle 19 si devono spegnere tutte le luci. In città è in vigore il coprifuoco: chiunque verrà trovato in giro per la capitale sarà considerato un target. Il racconto del terzo giorno di assedio.

PODCAST 3 | Guerra in Ucraina, Valerio Nicolosi racconta l’assedio di Kiev

Sono 16mila i civili ucraini armati dal governo per contrastare l’avanzata russa. Per le strade della capitale è guerriglia urbana.

PODCAST 2 | Voci da Kiev sotto assedio: il racconto di Valerio Nicolosi

Il rischio ora è una guerriglia urbana tra i due eserciti. Nel bunker in cui è rifugiato con decine di persone ha incontrato due italiani che sono a Kiev per adottare due bambine. “Ora non sappiamo nulla di loro e cosa ne sarà”.

PODCAST 1 | Guerra in Ucraina: Valerio Nicolosi racconta l’assedio di Kiev

L’inviato di MicroMega nella capitale ucraina – al momento rifugiato in un bunker con decine di persone, tra cui bambini e neonati – racconta in un podcast l’orrore della guerra.

