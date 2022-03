Dialogo tra Valerio Nicolosi e Daniele Nalbone, giornalisti di MicroMega, su come nasce il podcast che ha raccontato i primi giorni dell'assedio di Kiev.

Come nasce “Voci da Kiev sotto assedio”, podcast di Valerio Nicolosi

In chiusura del confronto tra Valerio Nicolosi e Daniele Nalbone che racconta la nascita di “Voci da Kiev sotto assedio”, il racconto di Giovanni Culmone e Ludovico Tallarita sulla staffetta umanitaria partita da Perugia alla volta della Polonia che MicroMega ha seguito su Instagram e raccontato in due articoli: Il racconto di una staffetta umanitaria in viaggio verso il confine ucraino (andata) e Il viaggio verso l’Italia di Ivana e Maryana, in fuga dall’Ucraina (ritorno).

QUI TUTTI GLI EPISODI DI “VOCI DA KIEV SOTTO ASSEDIO” DI VALERIO NICOLOSI

