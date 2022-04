Quei profughi abbandonati al confine Polonia-Bierlorussia

La guerra ucraina e il flusso di profughi che si dirige in particolare verso al Polonia ha oscurato il fatto che proprio al confine fra Polonia e Bielorussia continuano i respingimenti di altri profughi. Pubblichiamo qui di seguito la lettera che Danuta Kuroń, ha inviato all’ambasciatore americano in Polonia, Mike Brzezinski, in occasione della recente visita di Biden nel Paese. Danuta Kuroń è un’attivista per la democrazia, attiva fin dagli anni della dissidenza polacca contro il regime comunista, epoca in cui sosteneva in clandestinità il sindacato Solidarność. Da diversi anni si occupa di Ucraina e Bielorussia. Con l’organizzazione Grupa Granica (Gruppo Frontiera) è impegnata nelle pericolose operazioni di salvataggio dei profughi che tentano di attraversare la frontiera imprigionati fra le due polizie di Bielorussia e Polonia. Insieme al marito Jacek Kuroń (1934-2004) ha fondato una Università popolare a Teremiski, che ospita studenti da entrambi i Paesi. Jacek Kuroń è stata la figura forse più importante del dissenso polacco. All’inizio degli anni Sessanta scrive, insieme a Karol Modzelewski, una “Lettera aperta al Comitato Centrale del Poup” (il Partito comunista polacco) che denuncia in modo analitico come le strutture del potere nulla abbiano a che fare con gli ideali del socialismo e del comunismo di Marx. Più volte in carcere (come anche Modzelewski), dopo gli scioperi operai di Stettino nel 1970 fonda con gli operai e i dissidenti perseguitati il KOR, strumento di assistenza giuridica e materiale. Sarà tra i fondatori di Solidarnosc e diventerà il ministro più popolare dei governi democratici della Polonia, perché come “Ministro del lavoro e delle politiche sociali” riuscirà a ridurre gli effetti di diseguaglianza e crisi per i ceti più deboli della trasformazione liberista dell’economia.

Lettera aperta all’ambasciatore americano in Polonia, Mike Brzezinski

Sul lato bielorusso del confine ci sono ancora molte persone, famiglie con bambini, che sono state ripetutamente respinte oltre il confine da entrambe le parti. Tra gli altri, c’è Seerwan, il padre di Farinaz, che ha compiuto 6 anni pochi giorni, che soffre di una infezione ai reni. Seerwan ci ha chiesto di diffondere ai media il suo numero di cellulare in Bielorussia, perché vuole parlare dell’incubo in cui si trovano. Chiediamo ai giornalisti di contattare Seerwan [chi fosse interessato può rivolgersi alla redazione, n.d.r.].

La situazione sul confine polacco-bielorusso si sta deteriorando giorno dopo giorno. Il grado di violenza è enorme – bambini portati via, corpi di persone morte trovati per caso, in parte mangiati dagli animali… I funzionari di frontiera polacchi deportano nella foresta neonati, bambini piccoli, persone con disabilità e in gravi condizioni mediche. Lo Stato polacco persegue una politica razzista di deportazione dei rifugiati e di criminalizzazione degli operatori umanitari.

Negli ultimi giorni le guardie di frontiera hanno respinto in Bielorussia, tra gli altri, due neonati, bambini con disabilità cognitive, persone con disabilità fisiche e una donna incinta malata. Del gruppo di 18 persone per le quali gli attivisti di “Granica” hanno lottato negli ultimi giorni, almeno 12, tra cui 7 bambini (!) sono già stati espulsi in Bielorussia. Tra loro ci sono una donna incinta affetta da nefrite, un ragazzo con disabilità cognitive, una ragazza con una malattia renale costretta a portare il pannolino (è suo padre, Seerwan, che vuole parlare con i giornalisti). La notte precedente due famiglie con bambini non hanno potuto essere aiutate.

Dalle ultime informazioni sappiamo che la crisi si aggraverà, e sicuramente durerà per un tempo indefinito. Il regime di Lukashenko ha svuotato il posto di frontiera a Bruzgi, ma sono state create nuove agenzie di viaggio, anche nello Yemen e in India, che reclutano persone che vogliono entrare nell’Unione Europea dietro false promesse delle autorità bielorusse.

Da sette mesi ormai il Grupa Granica sta operando alla frontiera per aiutare queste persone, e nessuna grande organizzazione si è veramente unita a questa attività: né la Croce Rossa Polacca, né la Caritas, né la PAH (Azione umanitaria polacca), né la cosiddetta “Orchestra di Aiuti”, guidata da Owsiak.

Danuta Kuroń

(traduzione dal polacco di Lucyna Gebert)

