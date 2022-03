Brevi questioni per Putin

Hai messo in tasca i semi di girasole

recapitati al Cremlino dalle madri di Kiev?

Quando sarai sottoterra

cresceranno fino a somigliarti,

faccia da portiere di notte,

scacchista sul pezzo,

faccia tonda chiusa a chiave.

Hai distrutto in poche mosse

acqua pura e carta igienica

in Ucraina, in ogni anima.

L’uso del buonsenso e del metrò

messi al muro con la luce del giorno,

l’Orco che bussa a colpi di mortaio,

la saga di Ras-Putin,

trancio extra in coda al Covid:

chissà quando tutto questo

uscirà dal cuore dei bambini, di noi tutti?

Cosa cercano i rostri dell’aquila bicipite

e i cingoli dei tuoi insetti metallici?

Cosa diranno non Google, Gogol’

e il Dostoevskij di Delitto e castigo?

Il girone dei tiranni

è un Inferno di pulci nell’orecchio,

un frastuono di sirene e campane,

le campane di tutta la Russia.

La Storia ha scritto in fronte

che i confini sono soldi bucati

e il potere un podio di ghiaccio.

nasci come scheggia di Muro di Berlino,

fare lo zar col mondo non è un buon piano.

Premio Viareggio Poesia nel 2009, Ennio Cavalli ha appena pubblicato la raccolta di versi Amore manifesto (La nave di Teseo, con le note di Dacia Maraini e Pupi Avati) e il romanzo Parabola di un filo d’erba (Castelvecchi editore).

