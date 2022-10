Allarghi le gambe nei summit

come al decollo negli spazi spilorci di un volo low cost,

lo sguardo da tamburo di latta

e da bambino deciso a far sì che gli altri non crescano.

Cosacchi pupattoli spalancano porte d’oro al Cremlino

girano lentamente la testa di 15°

la inclinano di altrettanto sul busto

per seguire l’inverosimile e vegliarlo.

Il tuo pigiama animato strapazza

uniformi intessute di gradi e fregi

i capi di lusso degli oligarchi factotum

le stole del Patriarca di tutte le Russie

con strascici di mondanità.

Intanto quel maestro di musica a Kherson,

non volendo dirigere marcette per l’esercito di occupazione,

si opponeva impaurito da dietro la porta di casa

senza aprire, se è andata come dicono,

senza sapere che la grancassa di un’esecuzione

malintesa e sommaria

ha per note proiettili che trapassano soglie domestiche

corpi indifesi, la coscienza di chi non cede

alla fusione a freddo degli hater di Stato.

Tra i libri di Ennio Cavalli, Amore manifesto (La nave di Teseo 2022) e Poesie incivili 2004-2017 (Aragno).

