In merito ai recenti fatti di cronaca di violenze e le esternazioni che tendono a giustificare le azioni degli stupratori, una poesia per ridare prospettiva al dibattito.

Ragazze da stupro

di Ennio Cavalli

Le ragazze da stupro non devono alzare il gomito,

altrimenti è arrembaggio di lupi

invasione di insetti.

Bella scoperta, quest’angolo ottuso.

E tutto il resto da sviscerare, da smascherare?

Bisognerà pur dire a scarafaggi, lupi e lupetti

di non rendere le notti strumenti di tortura

i siti cloache

e le donne un costrutto da sfondare.

Bisognerà pur dirgli di sforzarsi di conquistare

senza devastare, se gliela fanno.

Saranno poi tam-tam e passaparola

a radunare botoli, locuste e ragazze da stupro

in un rave party senza ringhiera

nei Campi Elisi di un grande stacco,

attorno a un falò di accortezze,

su un’isola del giglio emersa dal suo fiore

per raccontarsi, ridere, assaporare

il timbro di voce di questo o quella,

le trasparenze del non detto ai social,

del non detto e basta,

la gioia complicata e verticale

dell’incontro.



CREDITI FOTO Flickr | Pietro Zuco

