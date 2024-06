Ray Charles, vent’anni senza “The Genius”

È il 10 giugno 2004 e Ray Charles Robinson ci lascia a Beverly Hills, per le complicanze d’una patologia epatica. Senza di lui, senza le sue esplorazioni negli universi del rhythm and blues, del jazz, del folk, il soul non sarebbe stato abbastanza.

Nasce ad Albany, nel 1930, in pieno Sud segregazionista e da una famiglia non proprio perfetta. Il padre lo abbandona col fratello e la madre che non aveva mai sposato. Come se non bastasse, il piccolo Ray ha appena cinque anni quando vede il fratello annegare in una tinozza e tre anni dopo perde la vista, forse per un glaucoma, forse per un’infezione trascurata. Ray pare non farsene cruccio agli occhi buoni del suo pubblico immenso, ci scherza su e consente agli altri di farlo. Un paio di sue immagini iconiche ce lo ricordano.

Nel 1963 c’è la grande marcia di Martin Luther King a Washington, ma anche l’ennesima strage di afroamericani ad opera di fanatici del KKK. Dizzie Gillespie non regge, si candida provocatoriamente alla presidenza degli Stati Uniti d’America: “Voglio diventare Presidente degli Stati Uniti perché ce ne serve uno!”, tuona. Mette pure su la squadra dei suoi collaboratori. Ci sono tutti, tra gli altri Duke Ellington, Malcom X, Ella Fitgerald, Max Roach, Miles Davis e ovviamente lui, Ray Charles con un incarico precisissimo: direttore della Biblioteca del Congresso.

E poi c’è quella mitica sequenza nel film The Blues Brothers, in cui interpreta il titolare di un negozio di strumenti musicali. Alza la pistola e spara con precisione mettendo in fuga il bambino che cerca di fregargli una chitarra: “Avanti, pussa via! Mi piange il cuore a vederli già ladri così piccoli”. Poi suona, ed è musica che si fa leggenda, del cinema, del soul. In qualche minuto la storia d’una vita.

Perché Ray nella miseria c’è nato ma ha le note giuste dentro, lui è “The Genius”.

Da bambino frequenta una scuola per sordi e ciechi; è lì che conosce la musica e non paiono esserci dubbi che quella aspettasse lui. Quando muore la madre, in quella scuola non tornerà, ma inizia a suonare in giro per quattro dollari a sera, indossando gli occhiali scuri che diventeranno il suo marchio di fabbrica. Luogo sicuro per il sound che vuole è Seattle, dove arriva nel 1947, per poi incidere pure qualche disco. Il successo arriva nel 1951 con Baby, Let Me Hold Your Hand. C’è ancora molto blues, il gospel, Charles Brown, Nat King Cole, ma si capisce che quel ragazzo poco più che ventenne ha qualcosa di straordinario in quella voce che secondo il critico Victor Bollo usa “come se fosse un sassofono”, un tratto caratteristico che gli garantirà assai di più di qualche buona posizione nelle classifiche specializzate.

Se ne accorgono alla Atlantic, dove lo mettono sotto contratto e non sbagliano. Ray Charles inanella successi, poi, nel 1960, arriva The Genius Hits the Road, un concept album ispirato a diversi luoghi degli Stati Uniti. Lì dentro c’è Georgia on My Mind, scritto nel 1930 da Stuart Gorrell e Hoagy Carmichael, che Ray rende uno dei brani più iconici della storia della musica. Negli anni Sessanta non si fa mancare qualche arresto per eroina, godendosi pure qualche hit in libertà vigilata. La sua fama è però tale che non accenna a venir meno negli anni successivi. Fa cose che altri cantanti si sognano come diventare conduttore del Saturday Night Live nel 1977, mentre la sua Georgia on My Mind diventa l’inno dello Stato della Georgia, a voler celebrare una sorta di buon esito della luttuosa stagione delle lotte per i diritti civili.

Lo ritroviamo tra le tante celebrità di Usa for Africa che cantano nella We Are the World scritta da Michael Jackson e Lionel Richie e prodotta da Quincy Jones. Canta per Ronald Reagan presidente, rifacendolo per Bill Clinton, arriva pure secondo a San Remo con Good Love Gone Bad/Gli amori, al fianco di Toto Cutugno. Si esibisce con i Muppets in ricordo dello scomparso Jim Henson, il loro creatore. Il cinema non se lo fa scappare: compare nel già citato The Blues Brothers di John Landis (1980), nel film comico Spia e lascia spiare di Rick Friedberg (1996) e nel docu-film di Clint Eastwood Piano Blues (2003). Poco dopo la sua morte, la sua vita mirabolante è riassunta in Ray, il film che ne traccia la vicenda umana e artistica, dipendenza dall’eroina compresa. L’attore che lo interpreta, Jamie Foxx, si guadagna il premio Oscar come miglior attore protagonista.

Forse il miglior modo di ricordarlo è riprendere quello stesso invito che rivolse al pubblico in un celeberrimo spot per la Pepsi, “You Got the Right One, Baby!”.

CREDITI FOTO: Victor Diaz Lamich|Wikimedia Commons

