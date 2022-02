La Corte costituzionale non ha ammesso il referendum sull’eutanasia. Questa la nota della Consulta diramata nella serata del 15 febbraio: “La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente). In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni”.

Siamo grati a chi ha dato forza finora alle nostre campagne, inclusi i cittadini che hanno sottoscritto il referendum e i tanti che ci hanno sostenuto. A loro, e a tutti i cittadini diciamo che la lotta per una nuova stagione laica e democratica non si fermerà. #eutanasialegale pic.twitter.com/VsRKP12aDu — LiberiFinoAllaFine (@EutanaSiaLegale) February 15, 2022

La giornata alla Corte Costituzionale

Sono terminate intorno alle 12.30 le discussioni riguardanti i quesiti su eutanasia e cannabis.

È appena finita la discussione #ReferendumEutanasia. Ringraziamo @Filomena_Gallo e gli avvocati che hanno difeso il quesito, ora attendiamo l’esito della Corte costituzionale #15febbraio #LiberiFinoAllaFine — LiberiFinoAllaFine (@EutanaSiaLegale) February 15, 2022

Finita camera di consiglio su #referendumcannabis senza domande da parte dei giudici — Legalizziamo! (@parliamdidroghe) February 15, 2022

@roccoberardo, avvocato, membro di giunta dell’ @ass_coscioni, membro del Comitato promotore #Referendum Eutanasia Legale e autore della formulazione del quesito referendario, racconta l’udienza di questa mattina. #15febbraio pic.twitter.com/ZOwSwKF193 — LiberiFinoAllaFine (@EutanaSiaLegale) February 15, 2022

Sei referendum sulla giustizia. Uno sull’eutanasia. Uno sulla cannabis. Oggi, 15 febbraio 2022, la Corte Costituzionale deciderà sull’ammissione dei quesiti dopo aver ascoltato in aula i comitati promotori, novità introdotta dal presidente Giuliano Amato che ha letteralmente chiesto ai 15 giudici in camera di consiglio di “consentire, il più possibile, il voto popolare”.

Il primo referendum che sarà discusso sarà quello sull’articolo 579 del Codice penale relativo all’omicidio del consenziente. In aula per “presentare” il referendum ci saranno, oltre a Filomena Gallo, avvocato e presidente del comitato promotore, anche Marco Cappato e Mina Welby dell’Associazione Luca Coscioni.

“Saremo in aula”, spiegano dall’associazione, “per difendere l’ammissibilità del nostro referendum sul fine vita e permettere a tutti i cittadini di esprimersi con il voto, abrogando parzialmente l’art. 579 del Codice penale sull’omicidio del consenziente che ostacola la legalizzazione dell’eutanasia in Italia”. Con Filomena Gallo “in Corte ci saranno anche le 1.239.423 persone che hanno firmato per poter scegliere di essere liberi fino alla fine”.

Oggi in @CorteCost si discute l’ammissibilità di otto quesiti referendari. Insieme al collega Massimo Clara difenderò il quesito @EutanaSiaLegale, che prevede l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale.#15febbraio #LiberiFinoAllaFine @ass_coscioni @marcocappato pic.twitter.com/fz91cb2dU5 — Filomena Gallo (@Filomena_Gallo) February 15, 2022

Con Valeria di nuovo in Corte costituzionale. Questa volta non per il mio processo, ma per un referendum sottoscritto da 1.240.000 persone. @Filomena_Gallo @EutanaSiaLegale @ass_coscioni #LiberiFinoAllaFine pic.twitter.com/gZB4UPUqBq — Marco Cappato (@marcocappato) February 15, 2022

A seguire si discuterà di giustizia, con in’aula rappresentanti dei nove consigli regionali (di centrodestra) che hanno raccolto le firme per la separazione delle carriere, l’abrogazione della legge Severino, la responsabilità civile dei giudici e una stretta della custodia cautelare, e di cannabis.

“L’articolo 75 della Costituzione, che regola proprio questo processo” spiegano dal comitato promotore Meglio Legale, “è chiarissimo e indica tre soli motivi per bocciare un quesito”: non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di ratifica trattati internazionali.

“Secondo gli avvocati che abbiamo nominato il quesito”, l’analisi in vista della decisione della Consulta, “rispetta queste tre regole. Anche la parte relativa ai trattati internazionali non dovrebbe essere un problema perché questi lasciano ai singoli stati un margine di decisione”.

Ma dal comitato spiegano di non sentirsi tranquilli: ” La Corte Costituzionale negli anni ha introdotto altri parametri per valutare l’ammissibilità dei Referendum. Per esempio, ha introdotto i criteri di omogeneità, univocità e autoapplicatività”. Questi criteri aggiuntivi “si prestano a interpretazioni più ampie. Nel tempo questo ha reso la bocciatura dei quesiti una regola piuttosto che un’eccezione”. Il tema è oggi “quello del ritorno alla Costituzione e alla sovranità popolare. Per questo grazie ai nostri avvocati abbiamo preparato una memoria difensiva per difendere il quesito e la volontà di mezzo milione di firmatari”.

