Referendum giustizia 12 giugno: tutti gli approfondimenti

Il 12 giugno si voterà per i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. I cinque quesiti riguardano: misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati.

Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti a consigli giudiziari, elezione del Csm e separazione delle funzioni) potrebbero essere annullati se prima della data delle elezioni venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle stesse questioni.

Referendum giustizia del 12 giugno: la posta in gioco | di REDAZIONE DI MICROMEGA

Il 12 giugno si voterà per i referendum sulla giustizia. La posta in gioco dei cinque quesiti nei commenti di autorevoli esperti: Domenico Gallo e Gaetano Azzariti.

Referendum giustizia: tutto quello che c’è da sapere | di REDAZIONE DI MICROMEGA

Il 12 giugno si voterà sui referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Tutto quello che c’è da sapere per un voto informato.

Davigo: “La riforma Cartabia? Peggio di così non può andare. I referendum sono dannosi” | di ROSSELLA GUADAGNINI

L’ex magistrato e componente del Csm esamina i nodi principali della nuova legge per la giustizia; ci sono errori di valutazione su soluzioni proposte e pericoli di rafforzamento delle correnti; elemento positivo il no alle porte girevoli; occorre far prevalere il merito nella scelta dei magistrati e non gerarchizzare i pm; regole certe per il Csm, la cui riforma passa al Senato, dopo l’approvazione della Camera.

Referendum sulla giustizia, ora tocca a noi (prima parte) (seconda parte) | di RENATO FIORETTI

È con la consapevolezza delle possibili (nefaste) conseguenze di un successo dei “sì” che ciascuno di noi deve apprestarsi a operare le proprie scelte.

Referendum Giustizia, Tescaroli: “Campagna politica contro i magistrati” | di DANIELE NALBONE

Il procuratore aggiunto di Firenze intervistato da MicroMega entra nel dettaglio dei quesiti ammessi dalla Corte costituzionale: “Oggi i pm sono indicati come i responsabili di ogni male della giustizia”. Colpendoli “si mettono a rischio le garanzie collettive”.

Referendum, i falsi slogan della “giustizia giusta” | di DOMENICO GALLO

I promotori farneticano che attraverso i referendum si introdurrebbe una riforma opportuna e necessaria del sistema giustizia.

