Sindrome Italia: podcast di Valerio Nicolosi

Iași. Ero già stato in passato in questa cittadina romena per raccontare da dove partono le donne per venire a fare le badanti in Italia. Molte di loro, quando fanno ritorno in patria, sono costrette a ricorrere alle cure psichiatriche per quella che, qui, viene chiamata “sindrome Italia”. Un padiglione dell’ospedale è stato adibito appositamente a questo tipo di pazienti. Il ricordo che ho di questo aeroporto è di uno scalo piccolo, con pochi gate. Uno scalo semideserto con la pista a ridosso dell’edificio. Stamattina l’aeroporto è preso d’assalto dagli ucraini che sconfinano in Moldavia. Da questo aeroporto, stamattina, sono partiti solo tre voli. Uno per Bergamo, uno per Verona e uno per Roma.

