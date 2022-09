Risultati elettorali, tutte le analisi e le opinioni pubblicate su MicroMega

Tutte le analisi e le opinioni sull’esito delle elezioni del 25 settembre 2022 pubblicate sul nostro sito.

Non mollare! | di PAOLO FLORES D’ARCAIS

Nessuna rassegnazione. Lo vietano anche i numeri: prese nel loro insieme le destre si fermano al 46%, mentre le non-destre si attestano al 52%. Si tratta dunque di ripartire dalla società civile, da tutto il variegato mondo dell’associazionismo di base che con la sua prassi ha sempre proclamato una volontà di giustizia-e-libertà.

Di quale “riscatto” parla Meloni? | di GIUSEPPE PANASSIDI

Giorgia Meloni a caldo ha parlato di “notte del riscatto”. Ma da che cosa? E per chi?

Un voto mobile e poco deciso in una società divisa dalle disuguaglianze | di FEDERICA D’ALESSIO

Il rapporto dell’istituto di ricerca Ixè ha confrontato i flussi di voto calcolando quanto si siano spostati da un partito all’altro, da e verso l’astensione, e quanto si siano divisi in base alle direttrici del sesso, dell’età, delle condizioni economiche, dell’appartenenza politica e di quella religiosa.

Responsabilità e conseguenze di un voto disastroso | di PANCHO PARDI

I partiti non di centrodestra si sono avviati al voto in concorrenza tra loro invece che uniti. Non potevano che essere sconfitti.

La destra vince ma non stravince | di MARIO BARBATI

Tracolla la Lega di Salvini ma è il Pd il grande sconfitto. E un M5S rivitalizzato trova forse la sua fisionomia politica.

E se fosse solo il solito gattopardismo tinto di nero? | di PIERFRANCO PELLIZZETTI

Il risultato elettorale è l’apoteosi dell’ossimoro: Meloni conferma le previsioni e stravince, ma nel contesto di una destra altamente instabile.

Le elezioni di Giorgia Meloni | di MARIA CONCETTA TRINGALI

Meloni che tipo di presidente del Consiglio sarà? È lecito aspettarsi blocchi navali, frontiere serrate, incentivi alla natalità, bonus-bebè e condoni d’ogni sorta.

Che Italia saremo | di MONICA LANFRANCO

La prospettiva è quella di un’Italia che non solo si pone come molto vicina al modello ungherese ma che si allontana dalla prospettiva europea, riportando indietro in modo inquietante le lancette dell’orologio della storia contemporanea.

Colmare il divario fra il Paese e la politica | di FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ

Astensione record ed esito del voto sono frutto di un divario impressionante fra la vivacità del paese e la sua traduzione nella politica organizzata. Il ForumDD rilancia la necessità di alleanze per obiettivi specifici, perché la voce della società sia ascoltata, per favorire quel “partito di giustizia sociale e ambientale” che oggi non c’è, per dialogare con quei membri del Parlamento che cercano un rapporto con la società.

L’Italia vira a destra | di TERESA SIMEONE

La destra ha vinto, come era ampiamente prevedibile. Adesso speriamo che almeno i diritti acquisiti non vengano toccati, come è stato promesso in campagna elettorale.

Un voto contro l’agenda Draghi | di DANIELE NALBONE

Una prima analisi del voto: il crollo di Salvini, la scomparsa di Di Maio, il flop di Letta e dell’agenda Draghi. Resiste solo Conte. Così Giorgia Meloni ha vinto senza faticare.

Credit foto: ANSA/GIUSEPPE LAMI

