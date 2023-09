Roger Waters, 80 anni in trincea tra musica e politica

Il genio creativo dei Pink Floyd il 6 settembre compie 80 anni. Nonostante alcune sue recenti prese di posizione sulla guerra in Ucraina abbiamo lasciato perplessi, sono innegabili il suo attivismo in difesa della pace e la sua costante critica ai potenti del mondo. Come è innegabile l’impronta lasciata nella storia del rock, attraverso il suo lavoro con i Pink Floyd, i suoi album solisti e i mastodontici tour portati avanti negli ultimi anni. Ripercorriamo quindi la carriera del grande musicista inglese, portandone alla luce anche la visione del mondo e l’impegno politico con l’ausilio di alcuni dei suoi celebri versi.