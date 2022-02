La Russia invade l’Ucraina: il racconto in diretta da Kiev

KIEV (UCRAINA) – La Russia ha invaso l’Ucraina. La guerra è iniziata. Alle ore 6 di Mosca Putin ha annunciato in diretta tv (anche se il video sembra essere stato registrato prima) l’inizio delle operazioni. Forti esplosioni sono avvenute nelle città ucraine di Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev. Il ministero della difesa russo ha annunciato “l’annientamento” delle difese aeree ucraine. Le truppe russe sarebbero entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea.

Valerio Nicolosi, giornalista di MicroMega, in collegamento video da Kiev racconta e analizza la situazione rispondendo alle domande di Cinzia Sciuto.

Qui gli ultimi aggiornamenti

Qui un’analisi del ruolo dell’Unione Europea – di Enrico Grazzini

Qui un’analisi dell’ormai famoso discorso alla nazione di Putin – di Francesco Filippi

Putin ha spiegato, in quella che a tutti gli effetti è la dichiarazione di guerra che sancisce l’inizio delle operazioni russe in Ucraina, che l’obiettivo è “smilitarizzazione e denazificazione” il Paese. Ha quindi invitato l’esercito ucraino a deporre le armi e ha avvertito che seguirà una pronta risposta in caso di intervento straniero.

