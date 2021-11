Se la salute è una questione di classe. Forum con Silvio Garattini (VIDEO)

Il video del forum “Se la salute è una questione di classe” con Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano e fra gli autori del nuovo Almanacco della scienza di MicroMega. Nel suo saggio Garattini evidenzia la correlazione tra povertà, suscettibilità alle malattie, minore durata di vita sana e superiore mortalità. Se abbiamo a cuore la salute individuale e pubblica, dunque, è urgente e necessario contrastare la povertà socioeconomica sia all’interno dei singoli Paesi che fra le diverse zone del mondo. A partire da un’equa distribuzione dei vaccini anti-Covid.

