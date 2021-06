Salvini, il pastorello di Fatima

Per Salvini pur con le acrobazie

i sondaggi non sono sinfonie

e fanno prevedere qualche intoppo

poiché Giorgia Meloni va al galoppo.

Il far l’opposizione al mago Draghi

in termini di voti par che paghi

ed è in pericolo la leadership.

Si fionda a Fatima il nostro vip

e a Maria Vergine lancia un appello

nelle vesti del quarto pastorello.

Tre ceri accende con le proprie mani,

due per i figli ed un per gli italiani

e supplica la Vergine Maria:

“Aiutami a evitar che quell’arpia

nei sondaggi continui ad aumentare.

Se mi supera vuole diventare

il capo della destra al posto mio

e al premierato dovrei dar l’addio”.

“Presto fatto – la Vergine gli spiega –

Se aggiungi Forza Italia alla tua Lega

la Meloni non ti raggiunge più

e il capo della destra resti tu!

Fa una federazion col Cavaliere

e non avrai più nulla da temere.

Tieni conto che è un po’ rincoglionito

e accetterà di certo a primo acchito

se gli doni un rosario benedetto

e una promessa di sicuro effetto:

che diverrà il capo dello Stato

anche se è un delinquente patentato”.

Soddisfatto Salvini torna a Roma

e per dirla con finanziario idioma

lancia un Opa sul team del Cavaliere

e dei fantasmi delle antiche schiere

e promette l’ascesa al Quirinale

al gran campione di evasion fiscale.

Il caiman presidente diverrà?

Dice il proverbio: “Chi vivrà vedrà”,

ma da quanto si è visto fino ad ora

non potrem che finire alla malora.

