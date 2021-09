Salvini, un uomo solo allo sbando

La Madonna di Fatima non basta

poiché Giorgia Meloni lo sovrasta

secondo quel che dicono i sondaggi.

Matteo Salvini aumenta i boicottaggi

alle politiche di Mario Draghi

ad evitare che Giorgia dilaghi

per diventare della destra il perno.

Malgrado faccia parte del governo

lotta ad oltranza contro Lamorgese

cha dai migranti non salva il Paese,

contro il reddito di cittadinanza

sì che i grillini lascin l’alleanza,

contro il green pass chiamato per oltraggio

la cagata pazzesca alla Villaggio.

Il 4 luglio il Capitan giurò:

“Green pass alla francese? Proprio no!”

Il 22 di luglio: “Non scherziamo,

certamente il green pass non lo accettiamo!”

Il 26 di luglio: “Va cambiato!”

ma Giorgetti lo aveva già votato.

Più il Capitan leghista si scalmana

più il mago Mario Draghi lo sputtana.

Vien messo all’angolo dal suo partito

dai capoccioni regional smentito

e da Giorgetti boss allo Sviluppo

che dei contestatori guida il gruppo.

“Son solo fantasie da Topolino!”

bofonchia il Capitano meneghino

che per paura dei contestatori

il raduno a Pontida ha fatto fuori

Per i druidi e i vichinghi è un anno no,

addio alle ampolle e all’acqua del Dio Po,

addio alle salamelle e a Miss Padania

per tenere lontana la zizzania.

Arriverà più avanti il funerale

con il disastro al voto comunale.

Benché abbia ingaggiato cani e porci,

fascisti, Casa Pound, vecchi catorci

al primo turno perderà a Milano,

a Napoli, a Bologna ed il romano

Michetti perderà nel ballottaggio.

Forse a Torino finirà in vantaggio

grazie agli errori di un Pd suicida

che senza i 5 Stelle ahimè lo sfida.

Dopo il crac verrà il tempo dei congressi

ed i leghisti a lungo fatti fessi

infine cacceranno il Capitano

che per trent’anni ha fatto il ciarlatano.

Per sostenere MicroMega e abbonarsi alla rivista e a "MicroMega+": www.micromegaedizioni.net