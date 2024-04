Satira e sogni: l’opera completa di Sergio Staino in rete

Il 27 marzo è iniziata la campagna di raccolta fondi volta a realizzare il sogno di Sergio Staino: dare vita a un portale, completamente libero e accessibile a tutti, che raccolga il suo lavoro, che, come pochi altri, racconta mezzo secolo di storia d’Italia. Il progetto nasce da un’iniziativa dei familiari di Staino, insieme all’Associazione Culturale Bobo e Dintorni e agli amici di Sergio Staino, con la collaborazione di Eppela e Lucca Comics & Games e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Staino è sempre stato un amico della nostra rivista ed è per questo che MicroMega ci tiene a rendersi parte attiva per la promozione di questa iniziativa di grande valore culturale e democratico.

Il costo complessivo di questo progetto supera i 150.000 euro e coinvolgerà professionisti specializzati, che ricostruiranno la sua opera e realizzeranno l’archivio digitale per dare forma al sogno di Sergio. Il cantiere è già aperto da un anno e i primi costi, che superano i 40.000 euro, sono stati sostenuti dalla famiglia e dagli amici.

Ad oggi sono già state raccolte e censite oltre 20.000 opere, attualmente in corso di digitalizzazione, ma potrebbero essere molte di più. Il prossimo passo prevede la “schedatura”, l’aggancio delle schede alle immagini e il loro caricamento sulla piattaforma, utilizzando un software elaborato specificatamente per questo scopo. Per portare a termine il progetto, mancano ancora 110.000 euro.

Un traguardo raggiungibile e strutturato con obiettivi intermedi: un primo obiettivo di 75.000 euro con i quali sarà possibile concludere la digitalizzazione delle opere e la realizzazione del software. I successivi 35.000 euro serviranno a finalizzare il lavoro. In questo modo il portale potrebbe essere pronto entro la fine del 2025, accessibile gratuitamente a chiunque, e successivamente una parte dell’archivio potrà essere consultabile anche fisicamente a Scandicci.

Per chi farà una donazione è prevista un piccolo dono in segno di ringraziamento. Tutte le informazioni sono disponibile qui. Il conto alla rovescia è iniziato, ci sono ancora 46 giorni per poter raccogliere fondi e proseguire nel lavoro che porterà alla luce un patrimonio artistico fondamentale nel racconto dell’Italia degli ultimi 50 anni. Facciamolo diventare un bene pubblico accessibile a tutti!

Puoi guardare il video di lancio della campagna a questo link.

