La blasfemia è punita in moltissimi Paesi del mondo, con pene che vanno da sanzioni pecuniarie (come nel nostro) fino alla pena di morte. Ma il “sacro” merita davvero una tutela speciale? E chi stabilisce cosa è blasfemo e cosa no? Pubblichiamo il video del dialogo tra Moni Ovadia ed Emanuela Marmo svoltosi durante le Giornate della laicità di Reggio Emilia, 8-12 giugno 2022.

