Se cade la pregiudiziale antifascista

Fosse stato per Draghi e per le altre forze che lo sostengono, al governo – oltre che un partito di estrema destra come la Lega – ci sarebbero anche i postfascisti di Meloni. Questo esecutivo è infatti il primo nella storia repubblicana che esplicitamente nasce senza nemmeno una parvenza di pregiudiziale antifascista.

Esiste ancora la pregiudiziale antifascista nella politica italiana? La domanda nasce da una constatazione: il governo di Mario Draghi è il primo della storia repubblicana del quale avrebbero potuto fare parte insieme sinistra ed estrema destra. Non è accaduto, per fortuna. Ma non è accaduto solo perché l’estrema destra, cioè Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ha deciso di non partecipare alla union sacrée che abbraccia tutto il resto dell’emiciclo parlamentare, con la lodevole eccezione – nella parte opposta dello spettro – di Sinistra italiana. Dal Partito democratico, dalle forze minori sedicenti liberali, dal Movimento 5 Stelle e persino dalla maggioranza bersaniana di Liberi e Uguali non era giunto nessun aut aut, nessun «o noi o loro». […].

Senza che questa constatazione sia necessariamente un giudizio di valore, occorre riconoscere quindi che il governo Draghi è il primo che esplicitamente nasce senza nemmeno una parvenza di pregiudiziale antifascista, cioè di volontà di marcare un distanziamento dall’estrema destra da parte di forze che si considerano – e indubbiamente sono, malgrado tutti i cambiamenti di nome e identità politica – figlie della storia dei partiti che hanno combattuto la Resistenza e poi scritto la Costituzione repubblicana. Una pregiudiziale – lo si dica una volta per tutte a scanso di equivoci – frutto non di un pregiudizio, ma di un giudizio storicamente fondato e, si potrebbe dire, politicamente fondativo: il ripudio del fascismo e di tutto ciò che, direttamente o indirettamente, a esso si richiama. Ripudio motivato dal fatto che il fascismo fu la catastrofe della democrazia e dello Stato di diritto, fu violenza e guerra, ma non solo: come scriveva Vittorio Foa nell’opuscolo clandestino Quaderni dell’Italia libera del 1° ottobre 1943, «il fascismo è l’annosa consuetudine ad attendere che tutte le decisioni vengano dall’alto, è l’acquiescenza, la sopportazione, è nell’attesa il piccolo e mediocre opportunismo, il lasciar correre sulle piccole ingiustizie sulle quali poi si edificano le ingiustizie più grandi e radicali, è in una parola l’inerzia politica e la sfiducia nella libertà che non è un dono ma si conquista e si difende in ogni ora della vita». […].

