Secondo appuntamento con gli autori di “Parole in guerra” – guarda la diretta

Raccontiamo il nuovo numero di MicroMega in un’altra diretta Facebook e Youtube insieme ad alcuni degli autori che hanno contribuito a scriverlo: Claudia Bettiol, Mariachiara Franceschelli, Lorenzo Cremonesi, Germano Monti.

“Parole in guerra” racconta storie di resistenza all’invasione e di resistenza al totalitarismo nel primo anno di guerra in Ucraina. Dilemmi che crescono mentre le identità si ridefiniscono, e un mondo occidentale – il nostro – che sembra incapace di reagire a quanto avviene oltre le solite vecchie risposte schematiche e ideologiche. Inadeguate innanzitutto perché non tengono quasi mai conto del punto di vista dei protagonisti sul campo.

