Sic transit gloria mundi

Quando l’amato Sergio Mattarella

Draghi sfornò, col buco la ciambella,

fece gioire tutto l’universo

poiché il domani si annunciava terso.

“Qui è arrivato un fenomeno, un portento,

la star miglior di tutto il Parlamento!”

A buon diritto detto SuperMario,

nelle risposte lesto e lapidario,

tutta efficienza, tutto pragmatismo,

dotato di incredibile attivismo,

lontano dal caotico passato,

un Messia sulla terra è ritornato.

Mettendo nel governo cani, porci

e dei partiti i più gran catorci,

ad eccezion di quel della Meloni,

si illuse di trovar le soluzioni

per governare al meglio il Belpaese

senza tradir le speranzose attese,

ma dopo poco tempo si scoprì

che scopa nuova scopa ben tre dì.

L’erede della Merkel nella Ue

è esperto solamente di dané,

ma governare è tutta un’altra cosa

e in più con una ghenga litigiosa.

Dicendo “Qui finì la mission mia”

SuperMario tentò di scappar via

per diventare capo dello Stato

ma visse il suo Papeete e fu trombato.

Finì il suo sogno e quel degli italiani,

finirono ovazioni e battimani

ed ebbe tutti contro. I magistrati

annunciano lo sciopero indignati

per la riforma infam della Giustizia,

uno schifo e per loro una nequizia.

I sindacati danno l’altolà

perché ha tagliato scuola e sanità.

Sono molto delusi gli industriali:

“Mancano gli interventi strutturali,

stan salendo le tasse sulle imprese

vengon tradite le iniziali intese”.

Anche i sindaci cazziano il Migliore

e Sala lancia un grido di dolore:

“Il governo trascura le città!”

ha sentenziato con un bla bla bla.

Non va meglio con Scholz e con Macron

poiché si è scelto Biden da padron

ed il suo Lukashenko è diventato

col perenne atlantismo che è tornato.

Con l’elmetto e con la mitraglietta

sta correndo con Gentiloni e Letta

per fare della Nato il segretario

di Stoltenberg ancor più temerario.

Manda le armi a Kiev perché la pace

al presidente Sleepy Joe non piace.

Petrolio e gas? “Siam pronti a farne a meno!”

senza coglion restando in un baleno.

Li comprerem da biechi dittatori

a prezzi degli attuali ben peggiori

e soprattutto con il contagocce:

“Siam pronti a rinunciare a termo e docce!”

Ringraziam Mattarella che con Draghi

ci fa tornare ai tempi dei nuraghi

poiché il fenomeno fu assai caduco.

Alla ciambella hanno tappato il buco.

(immagine di Edoardo Baraldi)

