Siria, Ucraina, Palestina: lo Stato di diritto come soluzione ai conflitti

Dal 24 febbraio 2022 il mondo sembra entrato in una fase di turbolenza che non sembra attenuarsi, anche se parlare solo di turbolenza è un amabile eufemismo. Sentire – come è accaduto in questi giorni a distanza di poche ore – il ministro degli esteri russo dire che “possiamo aumentare la nostra credibilità nucleare”, considerare che gli americani nei prossimi mesi si apprestano a votare un condannato per i peggiori reati comuni nonché psicopatico come Trump, o recepire il dato che l’AfD (Alternative for Deutschland) in Germania è il secondo partito dopo i cristiano democratici, significa che forse siamo ad un punto di non ritorno: quello rispetto a cui ancora la politica, interna ai singoli stati o fra di essi, riusciva a smussare gli angoli, a gestire le crisi fornendoci un quadro di approssimativa convivenza pacifica. Aggiungete le tensioni a livello mondiale tra Cina e Stati Uniti d’America a proposito di Taiwan, la guerra in Ucraina, il massacro di Gaza o la crisi climatica (solo per citare le situazioni più difficili) e l’immagine che vedrete palesarsi davanti ai vostri occhi sarà quella di una landa deserta, quella in cui le potenze mondiali rischiano di precipitare l’umanità.

Si dice a corollario di queste diagnosi infauste che la democrazie sono in stato comatoso, che bisogna aprirsi al multipolarismo, che l’Unione Europea è in affanno così come lo sono le Nazioni Unite.

Negli ultimi apprezzamenti c’è però qualcosa che non convince. In queste acque torbide infatti si annida il bacillo del populismo, la narrazione delle autocrazie che vogliono in disfacimento i valori della libertà e della giustizia sociale proclamati dall’Occidente, lo smarrimento e l’angoscia di una sinistra che non sa distinguere tra il pacifismo e il diritto di un popolo a difendersi o tra l’indignazione per gli efferati crimini di guerra, oppure il diritto di un popolo a esistere. Rivelo un segreto: in questi casi accettare un punto di vista non significa necessariamente rigettarne l’altro come incongruente. Molte riserve nei confronti della democrazia sfociano inoltre in direzione del fiume carsico del nazionalismo, del razzismo e dell’autoritarismo, dell’affidarsi al maschio ‘alfa’, soggiacendo candidamente a istinti primordiali.

Prendiamo tre scenari che attualmente sono sinonimo di instabilità e guerre come la Siria, l’Ucraina con le sue realtà di confine, e l’area del Medio Oriente dopo il 7 ottobre, anche se il discorso si potrebbe estendere al altri contesti.

La crisi siriana si è acuita a cominciare dal 2011, dopo una fase caratterizzata comunque da un pessimo rapporto tra la linea di successione al trono personificata da Bashar al-Assad e la popolazione civile. Al partito Ba’th al governo fa riferimento la comunità religiosa Alawita, una branca dello sciismo che, come tale, usufruisce dell’appoggio iraniano. Sebbene le prime proteste antigovernative fossero laiche, le forze di opposizione fanno capo invece per il 70% a una componente estremista di stampo salafita che riscuote il sostegno di alcune nazioni sunnite del Golfo Persico. Il fronte dei ribelli non è però compatto. Minoritaria è invece la componente religiosa cristiana più legata al cattolicesimo ortodosso.

Spesso l’Onu è intervenuto sul conflitto in atto definendolo “di natura settaria”. Tra l’altro, quando Bashar al-Assad si insediò sul trono nel 2000 a seguito della morte del padre, oltre alla proteste civili, si trovò ad affrontare il grave problema dell’indipendentismo curdo che coinvolge ancora oggi circa il 10% della popolazione. Tra le grandi sciagure che il popolo siriano si è trovato ad affrontare, in aggiunta a una indubbia inadeguatezza del suo ceto politico di governo troppo spesso prono ai condizionamenti russi, va citato il fenomeno dello Jaidismo che ha preso piede nel paese a cominciare dal 2013. L’Isis, in gran parte composto da stranieri, combatte alla stessa stregua contro le forze di governo, contro i ribelli e contro le YPG e le YPJJ dei Curdi del Rojava. Provate voi a trovare la quadra in questo ginepraio.

Spostandoci in Ucraina, l’influenza del regime di Putin sul Donbass e sulle regioni orientali dell’Ucraina ebbe inizio dopo le elezioni presidenziali del 2010 con le popolazioni occidentali che votarono l’europeista Julia Tymoshenco e le popolazioni orientali che le preferirono il filorusso Janukovic. Dopo la protesta de l’Euromaidan che vide la fuga di Janukovic e l’instaurarsi di un governo guidato da Porosenko, si scatenò un’ondata iconoclasta che portò all’abbattimento di tutti i simboli del vecchio regime sovietico. A questo punto le spinte secessioniste si fecero più forti ed è proprio su queste spinte che ha fatto leva il regime di Putin per avanzare le sue pretese di controllo del territorio. Il 27 aprile 2014 fu proclamata la Repubblica Sociale di Lugansk. Il più grave episodio di quella che oramai era diventata a tutti gli effetti una guerra civile tra filorussi e nazionalisti ucraini si verificò a Odessa il 2 maggio 2014. Nel corso di scontri che avevano portato alla morte di 7 persone, i filorussi in minoranza si barricarono all’interno della Casa dei Sindacati. A questo punto bombe molotov furono lanciate sia dagli assedianti che da coloro che si erano rifugiati nella struttura. Questa prese fuoco e il rogò provocò la morte di 42 civili per lo più filorussi. Anche lì emersero due atteggiamenti degli ucraini ostili alla presenza russa. Se alcuni si adoperarono per consentire la fuga a coloro che erano dentro l’edificio, altri gruppi più estremisti legati all’ultradestra ucraina resero più difficoltosa una via di salvezza. Quello che è venuto dopo lo sappiamo: l’occupazione della Crimea e, successivamente la guerra per procura che vide l’armata ortodossa russa, il battaglione Vostok filorusso, paramilitari ceceni e addirittura reparti cosacchi battersi a fianco dei secessionisti per strappare le regioni di Luhansk e Donetsk all’Ucraina con la fondazione di repubbliche autonome. In quelle regioni oggi si trovano a convivere Ucraini legati al governo di Kiev e dunque più prossimi ai valori dell’Occidente, ortodossi legati al patriarca di Kiev e altrettanti legati ancora al russo Kiryll, musulmani che vantano una lunga tradizione proprio nelle regioni di confine e laici filorussi.

Nessun referendum (e nessuna autocrazia), peraltro impossibile nelle difficili condizioni create dalla guerra, potrà mettere d’accordo etnie e religioni così composite.

Venendo alla Palestina, come sappiamo, il conflitto ha radici lontane. Negli anni ai soprusi israeliani hanno corrisposto i fallimenti dell’Autorità Palestinese e l’incapacità dello stesso popolo palestinese, come anche dei governi arabi dell’area, nel riconoscere e prendere le distanze in tempo utile dalla componente estremista di Hamas. Per lunghi anni Hamas si è rafforzata sulla pelle del popolo che aveva la pretesa di rappresentare e lo ha dimostrato ancora durante questa crisi utilizzando la popolazione civile come scudi umani per difendere le loro roccaforti. Altrettanto gravi sono le responsabilità di Netanyahu sordo a ogni appello della comunità internazionale. Per anni è sembrato che la soluzione fosse quella dei “due Popoli-due Stati”, ma la colonizzazione degli israeliani in Cisgiordania ha, di fatto, reso questo obiettivo se non impossibile, l’espediente ipocrita di una umiliazione pesante per il popolo palestinese. Da tempo Michael Valzer e David Grossmann propongono piuttosto che la soluzione dei due popoli due Stati quella di un’unica repubblica per palestinesi ed ebrei. Grossman si chiedeva, subito dopo il terribile pogrom del 7 ottobre, chi saremmo stati noi israeliani. La scelta era tra l’essere seminatori di ulteriore odio o procacciare la ricerca di nuove strade inesplorate fino a questo momento. Occorre evitare in ogni modo la prima opzione e lavorare per una soluzione del conflitto che, nel dare sicurezza al popolo ebraico, restituisca dignità e onore a quello palestinese. Lo dice anche Omri Boehm sul vol. 3/2024 di Micromega: “Dobbiamo fare di tutto per evitare che questa guerra diventi una guerra tra popoli invece che tra combattenti. Ciò significa che per preservare (kantianamente) la possibilità della pace è necessario considerare i non combattenti palestinesi come se fossero nostri concittadini”, titolari di diritti quindi in una regione condivisa. Il fatto è che forse Kant non basta in quanto la sua morale è inguaribilmente individualista oltre che schiacciata sul presente (H. Jonas): (“agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”). Il riferimento piuttosto dovrebbe essere all’arendtiano “diritto di avere diritti” interpretato non nei suoi risvolti cosmopoliti e, tanto meno, di “governo mondiale” che può e deve essere oggetto comunque di un’ulteriore riflessione, quanto alla luce dei “Diritti dell’uomo e del cittadino” del XVIII secolo, ovvero della sovranità che emana dal popolo il quale ne è anche il depositario in ultima istanza.

“La tolleranza è un fattore di progresso civile ed economico – diceva Voltaire – l’intolleranza divide i popoli e li condanna a guerre fratricide”. Anche i Greci e i romani erano tolleranti: imponevano la legge ma non il credo religioso. Stato di diritto dunque, laicità, democrazia, partecipazione, equilibrio tra i poteri, parità di genere non sono arnesi del passato ma fattori imprescindibili per chi mira al riscatto di un’umanità oppressa. Forse, a guardare lungo, possono essere gli ingredienti privilegiati di un nuovo internazionalismo anche se di “ismi” ne abbiamo conosciuti tanti e non sempre allettanti. Sarebbe necessario una sorta di RESET civile in cui alla popolazione civile venga rivolto un quesito netto: volete voi continuare a massacrarvi in nome di un Dio che forse non esiste o di una oligarchia che vi usa per i propri scopi o volete essere protagonisti e artefici del vostro destino?

Tornando con i piedi per terra, credo che la soluzione prospettata per la Palestina possa essere replicata – come ho lasciato intendere e solo che ci fosse la volontà politica – in molti scenari: certamente in Siria e in Ucraina ma mi vengono in mente anche molti paesi del centro Africa, nella penisola balcanica sempre al centro di conflitti etnici e nel martoriato Afganistan.

CREDITI FOTO: Festa della Liberazione, celebrata in Piazza della Carita’ a Napoli, 25 aprile 2014, ANSA / CIRO FUSCO

