“Sognare per resistere. Intorno alle utopie possibili”. Il volume 3/2024 di MicroMega

In questo numero di MicroMega, in uscita il 23 maggio, proviamo a riflettere su quali siano le utopie possibili e necessarie per immaginare il futuro. Tra illusione e rassegnazione dettate da sconfitte del passato, riuscire a sognare diventa oggi una forma necessaria di resistenza.

Città vivibili, luoghi di lavoro a misura umana, libertà di movimento oltre i confini degli Stati, pace, convivenza fra i popoli, giustizia… Quelle che nel secondo dopoguerra da astratte utopie sembravano avviarsi a divenire progressivamente e senza passi indietro concrete realtà, rischiano oggi di tornare a essere utopie tout court. Il

pensiero proteso all’immaginazione di un mondo migliore sta vivendo infatti, almeno in Occidente, un prolungato buio ma rinunciare alla dimensione del sogno significa rinunciare anche a camminare nella sua direzione.

Ad alcune delle utopie cui una società che aspiri a essere realmente democratica dovrebbe tendere MicroMega dedica il terzo volume del 2024. A partire, per esempio, da quella della pace. Nel trecentesimo anniversario della nascita di Immanuel Kant, che al tema aveva dedicato il suo “Per la pace perpetua”, ci chiediamo se abbia senso, nell’attuale contesto internazionale, immaginare un futuro di pace. Ma è proprio in questi frangenti della storia che avere un’utopia come orizzonte può farci avanzare verso la meta. Prendiamo la tragica situazione nella striscia di Gaza: proprio ora che le speranze di una pacifica convivenza sembrano lontane anni luce è il momento di rilanciare l’idea di una Repubblica laica e democratica per tutti, come ci invita a fare Omri Boehm. Il conflitto in Palestina ha peraltro posto la sinistra di fronte a dei dilemmi, come già aveva fatto l’invasione russa dell’Ucraina iniziata nel 2022: come mantenere ferma la barra dei valori di sinistra mentre tutto attorno il sistema ideologico di riferimento crolla? Per tentare di rispondere a questa domanda Francesco Brusa e Piero Maestri si sono messi in ascolto di intellettuali e attivisti dai fronti più caldi. Fra le condizioni che Kant riteneva indispensabili per giungere a una vera e “perpetua” pace c’era anche la garanzia del diritto alla libertà di movimento giacché originariamente nessuno ha più diritto che un altro a stare in un luogo” della Terra. E allora da questo dovremmo ripartire, come suggerisce Enrica Rigo, per smascherare l’imbroglio dei “confini chiusi”.

Al lavoro e alla redistribuzione della ricchezza è dedicata un’altra corposa sezione del volume. Il lavoro è lo strumento per promuovere la dignità e la partecipazione democratica dei cittadini alla vita sociale o piuttosto l’ennesimo strumento di oppressione di cui liberarsi? Un mondo senza lavoro è un’utopia o una distopia?

Fenomeni recenti come quello delle grandi dimissioni cosa ci dicono sul nostro rapporto con il lavoro? Denise Celentano propone una “terza via”: non è solo, e non tanto, dal lavoro che dobbiamo liberarci ma anche, e soprattutto, nel lavoro. Certo è che nessuno può considerarsi davvero libero finché non sarà libero/liberato dai

bisogni materiali: questa l’idea che sta alla base della proposta del reddito di base universale, che dovrebbe garantire – possibilmente a livello globale – quello che a tutti gli effetti è nuovo diritto sociale fondamentale, lo ius existentiae, come suggerisce Giuseppe Allegri. Ma quella del reddito di base universale è solo una

delle tante proposte per rendere il nostro sistema economico più giusto, più equo, meno diseguale e per garantire dunque una migliore redistribuzione della ricchezza. Giacomo Corneo, per esempio, propone qui il “socialismo azionario”: una riforma del nostro sistema economico volta a promuovere una gestione del capitale di proprietà pubblica che sia al contempo democratica ed efficiente.

E poi ancora: Paolo Flores d’Arcais si interroga sul rapporto fra utopia, lotte e illusioni; Sofia Belardinelli ripercorre le tappe della transizione verde, che un tempo era pura utopia e che oggi sta, lentamente e con grandi contraddizioni, diventando realtà; Aziz Rana, sulla scorta della storia degli Usa, mostra come sia possibile e doveroso recuperare il senso emancipatorio e solidale del concetto di libertà; Pierfranco Pellizzetti ci invita a ripartire dalle città, luogo per eccellenza delle utopie; Mariasole Garacci ci conduce in un affascinante viaggio nelle utopie informa d’arte; Angela Taraborelli mette a confronto il cosmopolitismo di Hannah Arendt con quello kantiano; Susan Neiman ci ricorda il nesso fra l’imperativo

categorico di Kant e la nostra libertà; Federica D’Alessio ripercorre il rapporto fra

socialismo e libertà. Ad arricchire il volume due inediti: una accorata lettera di Edward Said agli intellettuali ebrei americani e le riflessioni di Max Horkheimer su Hegel e il problema della metafisica.

IL SOMMARIO DEL NUMERO

LA LINEA GENERALE

Paolo Flores d’Arcais – Utopie, lotte, illusioni

L’utopia non ha avuto una grande fortuna nella tradizione del pensiero politico che si rifà a Marx. Sia nelle sue interpretazioni ortodosse sia in quelle variamente “eretiche” si è infatti sempre contrapposto il socialismo scientifico a un socialismo utopistico, contrapposizione che in realtà costituiva la contraddizione fondamentale del marxismo. Alla fine a rivelarsi utopistica, infatti, è stata la pretesa “scientifica” del socialismo. Una volta preso atto però che di “scientifico”, ossia di deterministico, nelle vicende politiche dell’umanità non c’è nulla e che un sogno, un’utopia appunto, è ciò che fa muovere le masse, come assicurarsi che questi sogni, queste utopie non siano vuote illusioni?

ICEBERG 1 – pace, patria, cosmopolitismo

Omri Boehm – Una Repubblica per tutti

Dopo gli orrori del 7 ottobre e quelli che sono seguiti nei mesi di guerra a Gaza, l’ipotesi di uno Stato federale nel quale israeliani e palestinesi possano convivere pacificamente e da concittadini con pari dignità e diritti appare più che mai un’utopia. Ma è proprio perché questo è l’unico modo per evitare ulteriori orrori futuri che

è urgente oggi impegnarsi per far diventare realtà quest’utopia.

Francesco Brusa e Piero Maestri – La sinistra di fronte al nuovo disordine globale

A due anni dall’invasione russa dell’Ucraina e a più di sei mesi dall’attacco di Hamas e dall’inizio dell’offensiva israeliana, il disorientamento e la difficoltà di comprendere le dinamiche all’opera si intrecciano a una generale crisi dei movimenti e di un pensiero politico progressisti. Di fronte a queste sfide MicroMega ha provato a mettersi in ascolto di donne e uomini che vivono o provengono dalle zone al centro delle maggiori crisi di questo momento. Attivisti e intellettuali che mostrano come la guerra non sia “la continuazione della politica con altri mezzi”, secondo la celebre formula di von Clausewitz, ma ciò che avviene proprio in assenza della politica.

Enrica Rigo – L’imbroglio dei confini chiusi e l’utopia necessaria della libertà di movimento

Rafforzare i confini esterni, esternalizzare i controlli nei Paesi di transito, rendere illegali i movimenti umani non regolamentati non è servito ad allentare i confini interni o a evitarne di nuovi, ma solo a nutrire altre ossessioni. Varrebbe allora la pena provare a capovolgere la prospettiva e, anziché considerare illusoria la libertà di movimento, prendere atto che sono i confini a essere un imbroglio. Un imbroglio che spaccia l’illusione della libertà per una “parte” come guadagno di una presunta identità da difendere.

Angela Taraborrelli – Hannah Arendt e la “Pace perpetua” di Kant

Riprendere in mano oggi il saggio sulla Pace perpetua di Immanuel Kant parrebbe un’operazione destinata a rimanere nel solco delle belle intenzioni prive di qualunque concretezza. Ma è esattamente quando le condizioni storiche paiono non fornirci altra viaì d’uscita che occorre alzare lo sguardo verso quella che, qui e ora, può apparire un’utopia. Come fa Hannah Arendt, che all’indomani della Seconda guerra mondiale e della tragedia dell’Olocausto torna all’opuscolo kantiano per delineare una riforma dell’ordine internazionale

e dare una forma istituzionale cosmopolitica all’umanità. L’unica in grado di garantire la sua permanenza sulla superficie terrestre e il “diritto ad avere diritti” a tutti coloro che la abitano.

SAGGIO 1

Susan Neiman – Kant e l’imperativo categorico: l’ideale regolativo della libertà

Molto spesso l’etica kantiana viene considerata troppo rigida e irrealistica. Ma quello che ci ha insegnato il grande filosofo tedesco, di cui quest’anno ricorre il trecentesimo anniversario della nascita, è proprio questo: nella costante tensione per ridurre lo scarto fra essere e dover essere sta la nostra libertà.

LABIRINTO

Sofia Belardinelli – La spinta delle utopie “verdi” per un mondo più giusto

Se c’è un esempio concreto che dimostra come quelle che in un preciso momento storico appaiono ai più come delle “mere utopie” spesso siano in realtà le micce che innescano un cambiamento più che reale è quello dell’ecologia. Oggi sono infatti quasi senso comune – e spesso anche concrete legislazioni – princìpi che alcuni attivisti e filosofi immaginavano già molti anni fa. E se saremo capaci di evitare la catastrofe (cosa ahinoi nient’affatto scontata) sarà anche grazie alle loro tenaci utopie.

Aziz Rana – Per un’idea solidale di libertà

Negli Stati Uniti la destra si è appropriata della parola “libertà”, appiattendola su una concezione individualistica e discriminatoria. Per invertire la rotta c’è bisogno di un serio sforzo politico che renda il concetto di libertà solidale e inclusiva attraente almeno quanto quello della destra. Non si tratta di una mera questione di comunicazione, ma di concreta costruzione delle istituzioni e di rimodellamento del mondo quotidiano in cui le persone vivono: i luoghi di lavoro, i quartieri, le scuole. La storia degli Stati Uniti può aver corroso il concetto di libertà, ma è quella stessa storia che ci indica che la lotta per una società libera è possibile solo attraverso un impegno etico alla solidarietà.

Pierfranco Pellizzetti – La città come luogo dell’utopia

Sulla scorta dell’analisi di Karl Mannheim sulla relazione dialettica tra utopia e ideologia e delle visioni utopiche presenti in Thomas More e Tommaso Campanella, un’analisi delle trasformazioni della società post-industriale e del ruolo delle città come nuovi centri di innovazione e partecipazione democratica, con un’attenzione particolare alla pianificazione strategica e alla democrazia deliberativa. Un viaggio nel concetto di utopia urbana attraverso il prisma della sociologia e della storia delle città.

Mariasole Garacci – Utopia: variazioni artistiche sul tema

Strumento di potere, di crescita individuale oppure strada verso un futuro ecologico ed equo. Variazioni sul tema dell’utopia attraverso alcuni esempi dalla storia dell’arte europea medievale, rinascimentale e contemporanea.

SAGGIO 2

Federica D’Alessio – La libertà nel socialismo. Il socialismo nella libertà

Fin dagli albori del movimento operaio e del pensiero socialista, il dilemma sul senso profondo della libertà umana e su come coniugare l’anelito alla libertà con la costruzione di una società giusta ha attraversato il pensiero e la prassi di milioni di rivoluzionari e di tutte le loro principali figure di riferimento. Si tratta di un enorme irrisolto, che nel corso del tempo ha assunto anche le sembianze mostruose della negazione più brutale, come nel caso della dittatura staliniana; ma che ancora oggi, di fronte alle sirene del liberismo, richiede uno sforzo di pensiero, per continuare a immaginare e sognare di poter fare (anche) dello spazio pubblico la misura della nostra felicità.

ICEBERG 2 – lavoro e redistribuzione della ricchezza

Denise Celentano – Qual è il senso del “post-lavoro”? Libertà dal lavoro vs libertà nel lavoro

Affinché il concetto di post-lavoro possa “fare il suo lavoro meglio” dovremmo passare dalla concezione “del ritiro” attualmente prevalente a una concezione “trasformativa”. La prima è eccessivamente incentrata su richieste negative, individualistiche e quantitative di libertà dal lavoro: mira a ridurre il tempo di lavoro, lasciando però le sue strutture interne inalterate. La seconda persegue un ideale di libertà più sociale e sostanziale, poiché vede la libertà dal lavoro come inestricabilmente intrecciata con la libertà nel lavoro.

Giuseppe Allegri – L’utopia concreta, indispensabile e realistica del reddito di base

Contro i ricatti del lavoro povero e della sua mancanza, da anni c’è chi propone l’istituzione di un reddito di base, da considerarsi come evoluzione dei sistemi di solidarietà e protezione sociale. Un vero e proprio ius existentiae, ipotizzabile anche su scala globale come risposta alla crisi di legittimazione delle istituzioni pubbliche di sicurezza e protezione sociale. Il tutto finanziabile a partire da un’imposta sul patrimonio globale, con a fianco carbon tax e tobin tax.

Giacomo Corneo – Verso un socialismo azionario

Se vogliamo continuare a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale del modello socialdemocratico, una sua revisione è necessaria. Ciò che serve in particolare è una riforma del nostro sistema economico volta a promuovere una gestione del capitale di proprietà pubblica che sia al contempo democratica ed efficiente. Un obiettivo raggiungibile attraverso la creazione di due istituzioni nuove: il fondo sovrano progressivo e l’azionista federale.

INEDITO

Edward W. Said – Lettera aperta agli intellettuali ebrei americani (presentazione di

Ingrid Colanicchia)

Nel 1989, lo studioso palestinese americano Edward W. Said scrisse una lettera aperta ai suoi colleghi ebrei, invitandoli a prendere posizione contro gli abusi di Israele nei confronti dei palestinesi. Ritenne tuttavia di non pubblicarla, perché troppo incendiaria. Inedita fino al 2022, quando è stata pubblicata sulla rivista statunitense Jewish Currents, appare qui per la prima volta in italiano.

FUORISACCO

Max Horkheimer – Hegel e il problema della metafisica (presentazione di

Giovanni Andreozzi)

In questo breve saggio del 1932, qui presentato per la prima volta in italiano, Max Horkheimer mostra come, fin dall’inizio, il rapporto con la metafisica sia ineludibile per la teoria critica della società, che in quegli anni vedeva il suo delinearsi concreto nell’orbita della Scuola di Francoforte, e presenta alcuni argomenti che anticipano la sua riflessione più tarda e il suo tentativo di un “recupero” della metafisica stessa.

