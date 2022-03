La solidarietà di Flores d’Arcais a Damilano che si è dimesso da direttore dell’Espresso

Marco Damilano si è dimesso da direttore dell’Espresso dopo la conferma dell’editore (GEDI, famiglia Elkann-Agnelli) che la testata, con “una decisione che ritengo scellerata” (così Damilano nel suo congedo ai lettori), sarebbe stata venduta. Il direttore di MicroMega, Paolo Flores d’Arcais, ha inviato all’ex direttore dell’Espresso il seguente messaggio:

Caro Marco, tutta la solidarietà mia personale e di MicroMega a te e a tutti i colleghi dell’Espresso, per quella che è una vera e propria soppressione di una gloriosa testata, anzi peggio, visto che un proprietario dai (dis)valori completamente differenti potrà fregiarsene e sfregiarla. Nella quale ho avuto l’onore di fare le mie prime prove di giornalismo, nel 1976, quando direttore era Livio Zanetti, con un lungo articolo che Livio intitolò “il piccolo sinistrese illustrato”, neologismo entrato presto nei dizionari (e di cui “politichese” fu un calco).

Del resto, la soppressione dell’Espresso non ti avrà stupito, il prodromo inequivocabile delle intenzioni di Elkann e Molinari era stata, poco più di un anno fa, la chiusura di MicroMega.

Va da sé che fin da oggi le pagine web di MicroMega sono pronte ad ospitarti, nella più totale libertà e autonomia delle tue opinioni, tanto più che mai come in questi giorni, tragici, è necessario il moltiplicarsi, anziché il soffocamento, di voci democratiche del pluralismo giornalistico.

Un abbraccio

Paolo

Credit foto: ANSA © Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire

