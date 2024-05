Estate 1995, il conflitto nella repubblica della ex Jugoslavia sta finendo. Ma proprio per quello, come sempre accade nelle guerre, gli ultimi mesi di guerra sono tra i più feroci. Le truppe dei serbi di Bosnia, al comando di Ratko Mladic, e su ordine del presidente dell’autoproclamata Repubblica dei Serbi di Bosnia, Radovan Karadzic, si concentrano attorno alla città di Srebrenica, enclave a maggioranza musulmana in una zona a maggioranza serba. Una zona dichiarata ‘safe’ dalle Nazioni Unite, che avevano posto un contingente di caschi blu (olandesi in quel periodo) a sua protezione. Non servì a nulla: nel giro di poche ore vennero massacrati senza pietà tutti gli uomini e i ragazzi della città. Mentre i caschi blu non mossero un dito.

Da allora molto si è discusso sull’utilizzo del termine ‘genocidio’, ma come accade in questi mesi drammatici a Gaza, sempre più con argomenti politici che ‘tecnici’ del diritto internazionale. E infatti, proprio il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia, nel 2004, sancì che si trattò di genocidio. Da allora è iniziata la battaglia dell’attuale governo della Bosnia – Erzegovina per ottenere un riconoscimento delle Nazioni Unite, anche a parziale composizione del dramma dell’impotenza dei caschi blu del tempo.

Un primo tentativo analogo venne portato, nel 2015, davanti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ma fallì, perché la Russia aveva posto il veto. La Russia, da sempre, appoggia la Serbia, ma non era solo Belgrado a battersi contro questa decisione, ma anche la Repubblica dei Serbi di Bosnia, che con la Federazione Croato-Musulmana compone l’attuale assetto istituzionale del paese nato dalle ceneri della ex-Jugoslavia.

“Mi nismo genocidan narod”, ‘noi non siamo un popolo genocida’, questo è stato il motto con il quale il governo serbo e quello di Banja Luka (capitale della Repubblica dei Serbi di Bosnia) hanno fatto pressione in tutto il mondo per far bocciare la risoluzione. È volato a New York addirittura il presidente serbo Aleksandar Vučić, mentre il ministro degli Esteri di Belgrado Marko Đurić minacciava la comunità internazionale sostenendo che un voto favorevole avrebbe portato venti di guerra nella regione.

Ma tutto è stato vano e l’Assemblea ha votato: 84 voti a favore, 19 contrari e 68 astenuti, più una ventina di paesi che non si sono presentati. Ed è anche dai voti che si può riflettere su molte cose. Il testo è stato presentato da Rwanda (e come non capirlo) e Germania. E qui il tema diventa più interessante, vista la costante e in alcuni casi feroce repressione di ogni voce in questo senso verso le accuse a Israele, pure indicato come autore di un processo genocidiario in corso a Gaza dalle autorità internazionali.

Proprio contro la Germania si è indirizzata la rabbia dei serbi, che li accusano addirittura di volersi vendicare della disfatta della Seconda Guerra mondiale, mentre sembra molto più evidente la politica del doppio-standard di Berlino sulla questione. Sia chiaro: la Germania non nega le sue responsabilità nell’Olocausto, ma proprio per questo tende a difendere Israele senza sé e senza ma, magari essendo meno coinvolta quando si parla del genocidio del popolo Herero e di altre popolazioni locali durante il colonialismo tedesco nell’attuale Namibia.

Compe riporta il sito ufficiale dell’Onu, introducendo la bozza di risoluzione, Antje Leendertse, Ambasciatore e Rappresentante permanente della Germania presso le Nazioni Unite, ha affermato che “l’iniziativa intende onorare le vittime e sostenere i sopravvissuti, “che continuano a vivere con le cicatrici di quel periodo fatale”, ricordando come il testo si ispira alla risoluzione dell’Assemblea Generale che ha designato il 7 aprile come Giornata internazionale di riflessione sul genocidio del 1994 contro i Tutsi in Ruanda. “Il testo sottolinea inoltre il ruolo dei tribunali internazionali nel combattere l’impunità e assicurare la responsabilità per il genocidio, e contiene un linguaggio contro la negazione del genocidio e la glorificazione dei perpetratori”, ha aggiunto Leendertse. Ha anche parlato contro le “false accuse”, affermando che la risoluzione “non è diretta contro nessuno. Non contro la Serbia, un membro stimato di questa Organizzazione. Se mai, è diretta contro gli autori del genocidio”, ha aggiunto l’ambasciatore Leendertse. “Invito quindi tutti a giudicare il testo nel merito e a sostenere il nostro appello a commemorare e riflettere su quanto accaduto a Srebrenica quasi trent’anni fa”.

Il senso è chiaro: contro il negazionismo, in un sottile ma non troppo parallelismo con il negazionismo dell’Olocausto, ma non una posizione politica coerente di rispetto della giustizia internazionale e contro tutti quegli atti di violenza incondizionata e collettiva contro una comunità. Perché è quello che la stessa giustizia internazionale dice di Gaza, ma che Berlino ignora. La rabbia dei dirigenti serbi, che non ha alcuna credibilità, anche perché in nessun punto il testo approvato condanna il popolo serbo in quanto tale e le prove del genocidio del 1995 sono schiaccianti e hanno portato a pesanti condanne per i responsabili (anche se non tutti), si nutre a livello di propaganda del doppio standard.

E ancora oggi, a Gaza come altrove, non si riesce a vedere la fine di questa strumentalizzazione politica del diritto internazionale che mette tutta la comunità globale in pericolo, perché quando le regole sono tali solo quando rispondono a un’agenda politica, diventano vuote di senso e lasciano spazio a vecchi e nuovi fantasmi genocidari.

