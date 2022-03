Divisi dalla propaganda: la storia di Sofia

In questa nuova puntata del podcast "Fuga dall'Ucraina", Valerio Nicolosi ci racconta la storia di una donna ucraina "russofona", nata a Sebastopoli, in Crimea, in fuga dall'assedio di Putin.

In questa nuova puntata del podcast “Fuga dall’Ucraina“, Valerio Nicolosi ci racconta la storia di una donna ucraina “russofona”, nata a Sebastopoli, in Crimea. Al momento dell’annessione della Crimea alla Russia, nel 2014, ha deciso di andare via. Eppure, secondo Putin, lei sarebbe una di quelle donne da “difendere” dal sentimento antirusso degli ucraini.

Lei e suo marito si sono spostati verso nord per aprire un’azienda agricola, oggi abbandonata. Quando la incontriamo è impegnata a caricare il pick-up con il quale lavorava fino a qualche giorno fa. Ci sono valige, zaini, buste e diverse taniche di benzina. Questo è il racconto della sua fuga.

