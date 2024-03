Taylor Swift, la popstar americana può decidere le sorti del suo Paese?

Taylor Swift, persona del 2023 per il “Time”, è attualmente la popstar più famosa del mondo. La cantante gode di una schiera sterminata di fan, gli (e soprattutto le) Swifties, che ripongono in lei un’ammirazione al limite della fede. Originariamente apolitica, la cantante ha espresso il suo orientamento di voto nel 2018, suscitando un forte clamore. Da allora le richieste di endorsement politici nei suoi confronti sono aumentate a dismisura e c’è addirittura chi arriva a considerarla il possibile ago della bilancia per le prossime presidenziali americane. Ma chi è Taylor Swift? Quali sono le sue idee e i suoi valori? E davvero la sua capacità di influenza è tale da condizionare le sorti politiche del suo Paese?