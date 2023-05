Recep Tayyip Erdoğan si riconferma il presidente della Turchia sulla quale governerà per altri 5 anni.

Ma questa volta qualcosa è cambiato: per riconfermarsi, Erdogan è dovuto passare per il ballottaggio contro Kemal Kılıçdaroğlu che è arrivato a riscuotere un gran numero di voti anche grazie alle strategie messe in campo in suo favore da diversi partiti.

Ma chi sono le forze politiche che si sono fronteggiate alle elezioni e quanto sono rappresentative del Paese?

Condividiamo la discussione in diretta “Turchia in bilico – Fra catastrofe autoritaria e nuove speranze democratiche” del 25 maggio 2023 con i giornalisti Francesco Brusa e Davide Grasso e la studiosa Lea Nocera. Modera la condirettrice di MicroMega Cinzia Sciuto.

La discussione presenta il volume di MicroMega 3/2023, “La democrazia nemica di sé stessa”, in tutte le librerie fisiche e online.

