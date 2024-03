Quei fiori sbocciati sul ciglio della strada, Aleksej,

dicono quanto la solitudine

possa essere rappresentanza e scacco matto

nello sfascio dell’insieme.

Sarai sempre la goccia scansionata

a riprova che esiste la sorgente acquattata

la cascata, la valanga innumerevole dei non sudditi.

Hai fatto la cosa più folle al di qua delle barricate

e del buon senso:

usare come specchio ustorio il regime

i metodi del regime

le carceri e i veleni del regime.

Dopo essere stato assassinato a metà, per tre quarti,

quasi per intero

sei rientrato come un amante scapestrato,

rinunciando alla bella moglie, alla figlia uguale a te,

all’esilio che ti stava più stretto di una cella,

per riconsegnarti pazzamente a chi non aspettava altro.

Nessuno l’aveva fatto dai tempi della stampella

lanciata da Toti verso il Risorgimento,

nessuno lo fa, a meno di non essere un russo

dalle briglie al vento, ben informato sul fatto

che più sei solo e più ti giochi tutto,

più è facile che in momenti come questo

gli altri si accorgano di essere morti con te,

ma anche di avere un caffè sospeso

un caffè già pagato al banco della sollevazione.



CREDITI FOTO: ANSA-ZUMAPRESS / Volha Shukaila

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.