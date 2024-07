Una buona notizia dalla Francia: la società non si è ancora spoliticizzata

Ecco dunque che tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni in Francia avrà, comunque vada, un connotato politico. I liberali di Ensemble e i repubblicani dovranno giocare a carte scoperte. Se la pratica della desistenza – che ieri il Nuovo Fronte Popolare ha con immediata trasparenza e lealtà dichiarato di voler praticare verso Ensemble in tutti i collegi in cui il loro candidato è arrivato terzo – non verrà messa in atto ai ballottaggi dal segmento liberale, questo stesso segmento se ne dovrà assumere la responsabilità di fronte alla popolazione, e alla società democratica. La sera stessa dei risultati del primo turno, il Primo Ministro francese Gabriel Attal ha parlato molto chiaramente di strategia della desistenza in chiave antifascista, con la stessa consegna delle sinistre: “ Neanche un voto alla destra “.

Se infine l’establishment legato ai liberali dovesse decidere diversamente, e come già si ode in diversi editoriali prevalesse la sciagurata linea degli opposti estremismi, sarà la società democratica a dover opporre resistenza al potere fascista nelle istituzioni. In Francia, la società democratica è un soggetto politico e l’ha dimostrato più e più volte. Un soggetto politico diviso, lacerato, attraversato da mille contraddizioni, ma presente, ancora sovrano. In Italia la società democratica come soggetto politico è ormai quasi estinta, e prova ne sia la debolissima resistenza di piazza a un governo che sta facendo strame di ogni principio basilare democratico, e per quanto riguarda la giustizia economica e sociale, e per quanto riguarda i diritti democratici (non chiamateli civili o sociali!) di ogni persona. Da sé, sarebbe dovuta bastare l’approvazione dell’autonomia differenziata per far riversare in piazza milioni di persone. Non è andata così: la grande quantità di comitati e realtà che si sono attivate da anni per fermarla non possono dirsi, in tutta evidenza, una risposta di massa. Non è mai troppo tardi; prendere spunto da come nella società francese, a noi prossima da così tanti punti di vista, si organizza una resistenza politica e sociale ai fascisti, al di là del risultato elettorale in sé, è nel nostro interesse.

CREDITI FOTO: © Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press via ANSA