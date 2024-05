Non è l’infiltrazione di gay in seminario a determinare la deriva; bensì – al contrario – è la vita seminariale chiusa, sessuofobica, ipocrita, gravata di sensi di colpa assurdi e di clandestinità, di nociva pretesa di castità, a favorire modalità distorte della sessualità: tanto etero quanto omosessuali.

Vorrei provare a fare un po’ di ordine a proposito del confuso tumulto che si è agitato intorno alla infelice frase di papa Francesco a proposito della “troppa frociaggine” all’interno della compagine dei preti.

In primo luogo non dobbiamo dimenticare che Bergoglio non è di lingua madre italiana; e – come ci ha insegnato oramai circa un secolo fa il pioniere della psicoanalisi Sandor Ferenczi nel suo insuperato saggio su Le parole oscene – ciascuno di noi può pronunciare con disinvoltura e senza vergogna le ‘parolacce’ in un idioma straniero; perché non evocano in lui quelle ‘rappresentazioni di cosa’ inconsce, intrise di immagini sensoriali e corporee, come invece accade a chi le ha apprese fin da bambino, caricate di affetti ambivalenti. E’ probabile che per lui non fosse neppure chiaro che il termine ‘frocio’ è carico di aggressività e disprezzo. Se un pontefice cerca di esprimersi in un linguaggio colloquiale, addirittura in gergo, anziché con stile curiale, potrebbe essere un vantaggio.

Il vero errore secondo me è invece stato lo scambiare la causa con l’effetto. Non è l’infiltrazione di gay in seminario a determinare la deriva; bensì – al contrario – è la vita seminariale chiusa, sessuofobica, ipocrita, gravata di sensi di colpa assurdi e di clandestinità, di nociva pretesa di castità, a favorire modalità distorte della sessualità: tanto etero quanto omosessuali. Infatti, non solo i maschietti, ma anche le bambine hanno subito nel corso dei secoli ignobili violenze da parte di coloro che avrebbero dovuto essere i loro padri spirituali. Il problema non è nell’orientamento omo od etero delle pulsioni, ma nell’esercitarle con violenza ed abuso su creature in posizione subordinata di debolezza e impotenza.

Lasciatemi aggiungere che anche tra le suore, cresciute nell’oppressione fisica e mentale dei conventi, si può praticare la molestia ai danni delle giovani affidate alle loro cure, nelle forme meno clamorose della sessualità femminile.

Infine, vorrei ricordare che l’omosessualità – proprio come l’eterosessualità – non è una categoria, ma un dato fenomenico che in misura maggiore o minore riguarda tutti e di per sé non dice nulla o quasi di una persona. Dietro un comportamento omo od etero ci può essere di tutto: patologia, perversione, repressione e anche normalità.

Per valutare l’armonia e la maturità di un individuo i criteri devono essere altri, quali – come già diceva Balint – la capacità di integrare dentro di sé pulsioni e sentimenti e di riconoscere l’altro (o l’altra) nella sua interezza e alterità. In breve, nella capacità di amare.

Ciò vale per tutti noi, preti compresi.

