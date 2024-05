L’Ungheria verso il voto europeo

Di recente il Fidesz di Viktor Orbán si è trovato a dover affrontare due situazioni imbarazzanti.

La prima è quella che ha portato Katalin Novák a rassegnare le dimissioni da capo di Stato, lo scorso febbraio, dopo neanche due anni di mandato presidenziale. La causa di tale decisione è da rinvenirsi in un episodio avvenuto l’anno scorso: la grazia concessa da Novák all’ex vicedirettore di un istituto per minori che era stato condannato nel 2022 a oltre tre anni di carcere per aver coperto gli abusi sessuali su minori compiuti dal direttore dello stesso istituto. Il provvedimento di grazia aveva avuto luogo in occasione della visita del papa a Budapest.

L’episodio, rivelato dal sito d’informazione 444, ha suscitato sdegno nel Paese, con conseguenti manifestazioni di piazza contro il governo (Novák è nota come fedelissima del premier) e ha fornito all’opposizione lo spunto per chiedere le dimissioni della presidente, giunte infine con un annuncio in cui Novák ammetteva di aver sbagliato: “Mi scuso con coloro che ho ferito e con tutte le vittime che ritengono di non essere state da me sostenute. Sono sempre stata e resterò a favore della protezione dei minori e delle famiglie”.

Lo scandalo ha provocato una crisi politica e travolto anche un’altra fedelissima di Orbán: Judit Varga che aveva già rassegnato le dimissioni da ministra della Giustizia, lasciando il governo senza donne a capo dei vari dicasteri, per coordinare la campagna elettorale del Fidesz in vista delle elezioni europee e che subito dopo l’uscita di scena di Novák ha dovuto lasciare anche questo incarico e annunciare il suo ritiro dalla vita pubblica per aver dato, all’epoca della contestata grazia, la sua approvazione come ministra. L’impegno elettorale è stato poi affidato a Tamás Deutsch, ministro della Gioventù e dello Sport nel primo governo Orbán (1998-2002) e attualmente capogruppo del Fidesz al Parlamento europeo.

Varga è coinvolta anche nella seconda situazione imbarazzante con la quale si sono trovate a dover fare i conti le forze governative, e che ha collegamenti più diretti con il voto di giugno. Il caso ha a che fare con una registrazione di circa due minuti consegnata alla procura di Budapest. Il documento audio risulta essere di proprietà di Péter Magyar, ex marito di Varga, ex funzionario di Fidesz e attualmente capo del partito liberale Tisza. La voce registrata sarebbe proprio di Varga, e da essa si apprenderebbe che il capo di gabinetto Antal Rogán avrebbe occultato carte importanti legate a episodi di corruzione che vedrebbero coinvolti Pál Völner, ex segretario di Stato alla Giustizia all’epoca in cui Varga era ministra, e György Schadl, presidente della Camera ungherese degli Ufficiali giudiziari. La registrazione risalirebbe al mese di gennaio del 2023, periodo in cui Magyar e Varga non erano ancora separati; quest’ultima, parlando con quello che era allora suo marito, avrebbe definito “mafioso” il governo ungherese. “Un governo mafioso da cui è impossibile uscire”. Magyar le avrebbe quindi suggerito di tenersi alla larga dal premier, cosa che, di fatto, non è accaduta, visto che Varga ha lasciato la vita pubblica solo nel febbraio di quest’anno.

Nelle sue dichiarazioni Magyar avrebbe motivato la decisione di registrare le conversazioni con Varga per proteggere la sua famiglia e la sicurezza dell’intero Paese. Ed ecco l’attacco al sistema di potere concepito e guidato da Orbán, indicato da Magyar come il vero pericolo per l’Ungheria. Varga si è difesa sostenendo che quelle affermazioni le erano state estorte tra le mura di casa e accusando l’ex marito di violenza domestica; accusa reiterata dal portavoce del governo, Zoltán Kovács, a fronte di una vicenda che il premier ha minimizzato qualificandola come lite coniugale e sostenendo di non aver tempo di occuparsi di “soap opera”.

Telenovela o meno, quest’ultimo caso, non ancora concluso, ha visto emergere la figura di Péter Magyar intorno all’iniziativa del quale si sono svolte manifestazioni discretamente partecipate contro il governo. Ad alcuni è sembrato di vedere finalmente delle crepe nella fortezza del Fidesz e chi non si riconosce nel percorso politico di Orbán e dei suoi ha visto riaccendersi la speranza in un cambiamento che finora nessuno è riuscito a realizzare. Neanche ad accennare. Ma è meglio essere cauti, soprattutto conoscendo l’abilità di Orbán nello screditare i suoi avversari e nel risolvere le situazioni scomode per il sistema di potere di cui è a capo.

I più recenti sondaggi danno il Fidesz in vantaggio. Secondo il sito rtl.hu, il partito governativo si attesta sul 39%, segue Tisza, il soggetto politico liberale guidato da Magyar, a quota 26%. Infine, la lista di centro-sinistra formata da DK (Coalizione Democratica), MSZP (Partito Socialista Ungherese) e Párbeszéd (Dialogo per l’Ungheria) al 17%. Magyar, che intende presentare dodici candidati – lui sarà il capolista – è quindi attualmente il leader di quella che risulta essere la seconda forza politica del Paese. Il sondaggio di Nézőpont dà invece il Fidesz al 48%, Tisza al 21% e la lista di centro-sinistra al 12%. Secondo diversi analisti il partito di governo ha perso punti rispetto a cinque anni fa ma resta sempre la principale forza politica del Paese.

La campagna elettorale di Fidesz si concentra su temi già noti: la difesa del principio di sovranità nazionale, la difesa della patria dai pericoli esterni, la tutela dell’infanzia e della gioventù ungheresi e via discorrendo. Budapest è sempre nel mirino di Bruxelles per politiche considerate lesive dello Stato di diritto[1]. E la vicenda di Ilaria Salis (la giovane insegnante antifascista di Milano, candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra, cui sono stati recentemente concessi i domiciliari) ha fornito ulteriori elementi a sostegno di queste preoccupazioni.

La posizione del governo rispetto alla guerra in Ucraina resta la stessa: niente armi a Kiev da parte ungherese o che transitino per il territorio nazionale. Su questo, come su altri temi, l’esecutivo di Budapest converge con il suo omologo slovacco, guidato da Robert Fico (come noto di recente vittima di un grave attentato). Se Orbán ha perso un alleato nella Polonia ormai governata dall’europeista Tusk, potrebbe averlo trovato in Bratislava e va detto che ai vertici dell’Unione non è piaciuta la partecipazione delle rappresentanze diplomatiche ungheresi e slovacche a Mosca, insieme a quella francese, alla cerimonia di giuramento di Putin per il suo quinto mandato da presidente.

Sono tempi difficili per l’Ungheria, che vive una situazione economica critica con una forte inflazione. Colpa delle sanzioni alla Russia, secondo Orbán, colpa delle politiche governative, secondo l’opposizione. Buona parte dei fondi spettanti al Paese resta congelata da Bruxelles per le note scelte antidemocratiche, quando non liberticide, dell’esecutivo. Fondi importanti per un Paese la cui economia dipende sostanzialmente dall’esterno. Così Budapest ha di recente accolto a braccia aperte il presidente cinese Xi Jinping; si è trattato di una visita storica – l’ultima è avvenuta vent’anni fa – culminata nella conclusione di accordi bilaterali e di investimenti da parte di Pechino, che si prepara a divenire il secondo investitore in Ungheria dopo la Germania. Si parla di 18 accordi commerciali o dichiarazioni di intenti firmate, e di 160 miliardi di euro in termini di valore di progetti già in corso o da mettere in cantiere.

Insomma, l’Ungheria è in una fase cruciale. Il partito Tisza incalza e mostra di essere una realtà da tenere in considerazione. Resta da vedere se Magyar sarà in grado di creare spaccature all’interno del sistema. In ogni caso va notato che in questo momento le insidie maggiori, per il regime orbaniano, vengono da un ex delle sue file.



Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.