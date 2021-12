“Uno sciopero necessario”. La solidarietà di un gruppo di intellettuali

La protesta promossa dai sindacati è stata criticata da molti, ma serviva un segnale contro la politica di questa maggioranza, che non affronta le scelte del passato a danno del lavoro e dei meno abbienti e non dà segni di discontinuità con una linea che non ha risolto ma anzi aggravato i problemi del paese.

Lo sciopero generale dichiarato da Cgil e Uil ha ricevuto critiche da parte di vari esponenti politici e delle associazioni imprenditoriali.

Noi riteniamo invece che la protesta sia più che giustificata da scelte del governo che non sanano gli squilibri a danno dei lavoratori e dei meno abbienti che si sono accumulati a causa delle politiche perseguite da oltre vent’anni e che hanno dato una pessima prova da tutti i punti di vista: quello della crescita, dell’occupazione, dei conti pubblici, della produttività, delle disuguaglianze, degli squilibri territoriali, della qualità della vita. Non uno di questi fondamentali problemi può dirsi migliorato negli ultimi decenni, mentre l’evasione fiscale continua a essere elevatissima.

In questa fase, per la prima volta da molti anni, il problema non è quello della scarsità delle risorse, ma di impiegare al meglio quelle già in campo. Tuttavia, sul piano della programmazione della spesa e delle politiche industriali il governo non sta introducendo alcuna significativa discontinuità rispetto al passato: fa poco o nulla per ridurre le disuguaglianze, persegue la privatizzazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, alimenta la precarietà del lavoro, non affronta seriamente gli squilibri territoriali.

Una protesta contro questo tipo di politiche ci sembra non solo legittima, ma necessaria. Esprimiamo la nostra solidarietà alla protesta sindacale e ci uniamo a essa nel chiedere con forza un deciso cambio di rotta.

Primi firmatari

Nicola Acocella, economista

Massimo Amato, storico economico

Pino Arlacchi, sociologo

Annaflavia Bianchi, economista

Maria Luisa Bianco, sociologa

Silvia Borelli, giurista

Paolo Borioni, storico

Carmelo Buscema, sociologo

Alessandro Caiani, economista

Rosaria Rita Canale, economista

Carlo Clericetti, giornalista

Alessandra Corrado, sociologa

Andrea Di Stefano, giornalista

Giovanni Dosi, economista

Marco Fama, sociologo

Guglielmo Forges Davanzati, economista

Andrea Fumagalli, economista

Mauro Gallegati, economista

Alfonso Gianni, saggista

Claudio Gnesutta, economista

Enrico Grazzini, giornalista e saggista

Andrea Guazzarotti, giurista

Andrea Lassandari, giurista

Riccardo Leoni, economista

Stefano Lucarelli, economista

Paolo Maddalena, giurista, presidente emerito della Corte Costituzionale

Ugo Marani, economista

Tomaso Montanari, storico dell’arte

Guido Ortona, economista

Ugo Pagano, economista

Luigi Pandolfi, giornalista

Gabriele Pastrello, economista

Paolo Pini, economista

Felice Roberto Pizzuti, economista

Riccardo Realfonzo, economista

Andrea Ricci, economista

Enrico Saltari, economista

Roberto Schiattarella, economista

Alessandro Somma, giurista

Antonella Stirati, economista

Giuseppe Tattara, economista

Mario Tiberi, economista

Leonello Tronti, economista

Anna Maria Grazia Variato, economista

Andrea Ventura, economista

Gianfranco Viesti, economista

Marco Veronese Passarella, economista

Gennaro Zezza, economista

Lorenzo Fioramonti, economista

Filippo Barbera, sociologo

Francesco Pallante, giurista

Gian Carlo Cerruti, sociologo

Francesco Scacciati, economista

Giovanni Orlandini, giurista

Vincenzo Bavaro, giurista

Marco Dani, giurista

Dario Guarascio, economista

Riccardo Bellofiore, economista

Giovanna Vertova, economista

Paolo, Piacentini, economista

Maurizio Franzini, economista

Laura Pennacchi, economista

Olivia Bonardi, giurista

Antonio Loffredo, giurista

Fiammetta Salmoni, giurista

Andrea Allamprese, giurista

Silvia Borelli, giurista

Andrea Surbone, scrittore

Salvatore D’Acunto, economista



MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.