Il viaggio verso la Moldavia. Un viaggio lontano dalla Kiev assediata dai russi. Il racconto delle difficoltà nell’organizzare l’evacuazione di intere famiglie, tra cui dieci neonati, sotto le bombe.

Il rumore di un pullman in movimento e il pianto di un bambino. Inizia così il podcast di Valerio Nicolosi di oggi, 1 marzo 2022. Il neonato è uno dei nove a bordo di questo bus che il governo italiano ha organizzato per evacuare il personale diplomatico ma soprattutto i civili, le famiglie che da giorni si erano rifugiate all’interno – ora possiamo dirlo – della residenza dell’ambasciatore italiano per ripararsi dalle bombe. Per ripararsi dall’assedio di Kiev. Questo è il racconto del viaggio verso la Moldavia, finalmente lontani da quel bunker.

Nei podcast di Valerio Nicolosi da Kiev il racconto della guerra, dell’attacco della Russia, della resistenza dell’Ucraina. Valerio Nicolosi si muove tra un rifugio e il bunker in cui, con decine di persone, è costretto a scappare ogni volta che il suono delle sirene avverte la popolazione di Kiev di un allarme aereo. I podcast sono spesso interrotti, disturbati. Sullo sfondo si sentono i pianti dei tanti bambini che si sono rifugiati nello stesso luogo – che per motivi di sicurezza ovviamente non possiamo rivelare, con il nostro inviato. Un racconto in presa diretta di quanto sta accadendo a Kiev. Un racconto a volte quasi personale.

