Guerra in Ucraina: Valerio Nicolosi racconta l’assedio di Kiev

Valerio Nicolosi da Kiev (Ucraina) – L’orrore della guerra in questo podcast di Valerio Nicolosi, inviato di MicroMega a Kiev. Il racconto dell’assedio in cui è stretta la capitale ucraina, sotto attacco della Russia.

Valerio Nicolosi, dal bunker in cui è rifugiato insieme ad altri giornalisti italiani dopo l’evacuazione dell’hotel del centro di Kiev diventato un target dell’esercito russo, spiega come al momento la città sia totalmente isolata.

Sullo sfondo, il rumore delle bombe e dei colpi di artiglieria, “sempre più vicini”, e il pianto di un bambino. All’interno del bunker in cui decine di persone hanno trovato rifugio per ripararsi dai colpi dell’esercito della Russia ci sono diversi bambini. Tra loro anche un neonato di appena 14 giorni.

“Le esplosioni sono sempre più vicine”, racconta. “Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio siamo stati svegliati dai colpi di artiglieria. Non possiamo nemmeno dire dove ci troviamo per motivi di sicurezza”.

La città è letteralmente sotto assedio. Voci del governo ucraino parlano di diecimila fucili distribuiti ai civili ma in queste fase la propaganda e la verità sono molto distanti. Resterà da vedere quanto Kiev riuscirà a tenere contro gli attacchi delle truppe russe.

I carri armati sono al momento a meno di trenta chilometri dalla città, circondata dai reparti speciali ucraini che hanno blindato la capitale. La speranza è che la Russia decida di fermarsi e avviare quindi delle trattative, ormai da una posizione di forza.

