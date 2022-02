Sono 16mila i civili ucraini armati dal governo per contrastare l'avanzata russa. Per le strade della capitale è guerriglia urbana.

Podcast | Guerra in Ucraina, Valerio Nicolosi racconta l’assedio di Kiev

La guerra in Ucraina è diventata una guerriglia urbana per le strade di Kiev. L’esercito della Russia deve ora fronteggiare non solo le truppe ucraine ma anche 16mila civili che sono stati armati. Un racconto tremendo quello che Valerio Nicolosi fa dalle strade di Kiev. Continua l’assedio russo. La città è totalmente isolata.

Il podcast che ascolterete è molto più disturbato degli altri: Nicolosi ce lo ha inviato alle ore 7.40 italiane del 26 febbraio 2022 tramite Whatsapp ed è un racconto in presa diretta dalle strade di Kiev. La situazione è ormai precipitata. Quello che emerge dal racconto è lo scenario, come detto, di una guerriglia urbana che è destinata a durare a lungo.

