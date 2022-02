Le strade di Kiev deserte. Le poche persone in giro cercando disperatamente di lasciare la città. L’esercito ucraino ha chiuso il cuore di Kiev nel disperato tentativo di non far cadere la capitale ucraina in mano russa, ma ormai sembra essere solo questione di tempo. Le truppe di Putin sono a pochi chilometri. Le immagini di Valerio Nicolosi, inviato di MicroMega, mostrano il deserto creato dalla guerra.

