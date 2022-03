La guerra non arriverà fino a qui: podcast di Valerio Nicolosi

Le speranze (e le certezze) di un sindaco, quello di Dumbraveni, al confine tra Romania e Ucraina. La mobilitazione per accogliere i profughi. La storia di Emanuel, che per dieci anni ha vissuto in Italia.

Nella cittadina di Dumbraveni, sul confine tra Romania e Ucraina, c’è stata una grande mobilitazione per accogliere i profughi: il sindaco ha messo a disposizione il palasport e decine di volontari si sono organizzati per la registrazione, i trasporti, il pernotto e i pasti. Tra loro c’è Emanuel, un ragazzo che ha vissuto dieci anni in Italia e che ci accompagna dal confine al palasport fino alla stanza del sindaco di Dumbraveni, Ioan Paval, che ci dice, con sguardo sicuro, che la NATO è più forte della Russia e che la guerra non arriverà fin lì.

